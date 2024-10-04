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04.10.2024, 11:39

В TikTok отреагировали на требование заблокировать соцсеть в Казахстане

Новости Казахстана 0 901

В TikTok отреагировали на требование депутата Сената Парламента заблокировать соцсеть в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com / dimarik
Фото: depositphotos.com / dimarik

В TikTok отметили, что безопасность местного сообщества - это абсолютный приоритет соцсети.

"В первую очередь, TikTok не допускает на платформе действия на почве ненависти и пропаганду идеологий ненависти, а также присутствия лиц или организаций, продвигающих насилие и ненависть. Мы удаляем подобный контент", - сообщили в пресс-службе соцсети в Казахстане.

Также отмечается, что TikTok не предназначен для пользователей младше 13 лет.

"Для того чтобы пользователи младшего возраста не использовали приложение, у нас есть соответствующая стандартам индустрии форма регистрации, где требуется указать полную дату рождения. Мы постоянно тренируем наших модераторов, и у нас есть автоматические технологии модерации, которые позволяют выявлять аккаунты, принадлежащие пользователям младше 13 лет. Когда модерация уверена в этом, аккаунт блокируется", - отмечают в компании.

В период с января по август 2024 года TikTok удалил свыше 1,2 миллиона аккаунтов в Казахстане, принадлежащих пользователям младше 13 лет. При этом в TikTok заметили, что роль родителей в обеспечении безопасности детей "критически важна".

"С помощью "Семейных настроек" родитель может связать свой аккаунт в TikTok c аккаунтом подростка и получить контроль над рядом важных настроек, таких как ограничение экранного времени, настройки приватности аккаунта, настройки личных сообщений и многое другое. Мы призываем родителей в Казахстане использовать инструменты родительского контроля, включая "Семейные настройки" в TikTok, чтобы помогать своим детям получать максимально безопасный опыт в онлайн-пространстве", - резюмировали в пресс-службе TikTok.

Ранее депутат Сената Геннадий Шиповских призвал заблокировать TikTok в Казахстане. Он обратил внимание, что доступ к популярной соцсети уже ограничен в Кыргызстане, Франции, Канаде.

По словам депутата, вызывает беспокойство психическое здоровье детей.

"Некоторый контент в TikTok может негативно влиять на поведение детей и привести к ложным идеалам и зависимости. В этой связи Кыргызстан запретил данную платформу и предпринял шаги по защите психики детей. Национальная безопасность - это одна из главных проблем современного мира. Франция и другие страны подвергли сомнению методы сбора информации в TikTok и ввели ограничения на данную сеть. В Казахстане также очень важно обратить внимание на кибербезопасность, поскольку защита частных и государственных данных напрямую связана с национальной безопасностью", - отметил сенатор.

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