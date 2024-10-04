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04.10.2024, 12:12

Глава КНБ заявил о нарастающих угрозах

Новости Казахстана 0 762

Председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Ермек Сагимбаев заявил о нарастающих угрозах в Казахстане и мире, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Сегодня Ермек Сагимбаев выступил на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане, где заявил о влиянии недавних событий в мире на оперативную обстановку в стране.

"С момента нашей последней встречи в мае этого года в Бишкеке прошло относительно немало времени. Однако за этот период в СНГ и в целом в мире произошли события, которые оказывают заметное влияние на оперативную обстановку в нашей стране. На первом плане остается комплекс задач, связанных с активным противодействием международному терроризму", - сказал Ермек Сагимбаев.

Он также упомянул деятельность ДАИШ "Вилаят Хорасан" (организация запрещена в Казахстане - прим.), которая по-прежнему представляет повышенную угрозу государствам СНГ.

"Недавние теракты демонстрируют, что эта группировка собирается увеличить свой потенциал и сохранить свою международную направленность. Кроме того, нарастают угрозы трансграничной преступности, нелегальной миграции и контрабанды оружия. Нуждается в нашем пристальном внимании ситуация с наркотрафиком, в особенности - распространение так называемой "синтетики", - добавил глава КНБ.

 

По его словам, усиление разноплановых вызовов требует от Совета руководителей органов безопасности усиления сотрудничества.

"Спецслужбы стран Содружества обладают богатым опытом в области обеспечения безопасности и борьбе с различными вызовами", - сказал Сагимбаев.

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