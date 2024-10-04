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04.10.2024, 12:29

В Казахстане введут новые виды виз для иностранцев

Новости Казахстана 0 358

МИД РК подготовил поправки в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

В частности, разработаны новые правила выдачи виз, включающие:

  • введение визы с правом получения вида на жительство для обладателей ценных для Казахстана навыков в сфере науки, образования, здравоохранения, промышленности, IT, спорта и культуры, и других направлений;
  • предоставление возможности получения визы на 10 лет зарубежным бизнесменам, инвестировавшим в нашу экономику более 300 тысяч долларов, с правом получения вида на жительство.

Правила будут дополнены новыми категориями виз "А6" для зарубежных бизнесменов, инвестировавшим в экономику республики более 300 тыс. долларов и "В9" для лиц, обладающих востребованными профессиями.

Виза выдается один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября.

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