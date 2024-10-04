В Казахстане введут новые виды виз для иностранцев

МИД РК подготовил поправки в Правила оформления приглашений, согласования приглашений на въезд иностранцев и лиц без гражданства в Казахстан, выдачи, аннулирования, восстановления виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия, сообщает Zakon.kz.
В частности, разработаны новые правила выдачи виз, включающие:
Правила будут дополнены новыми категориями виз "А6" для зарубежных бизнесменов, инвестировавшим в экономику республики более 300 тыс. долларов и "В9" для лиц, обладающих востребованными профессиями.
Виза выдается один раз за 12 последовательных календарных месяцев со дня последней подачи заявления.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 октября.
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