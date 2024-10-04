Тарифы на грузоперевозки изменились

В январе-сентябре этого года тарифы на грузоперевозки в среднем выросли на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Автомобильным транспортом перевозить товар стало дороже на 1,7%. При этом международное сообщение подорожало на 1,4%.

Больше всего выросли тарифы на перевозку леса (+37%) и продукты питания (+12,1%).

Транспортировка грузов внутриреспубликанским сообщением (автотранспортом) также подорожала (+2%). За перевозку каменного угля нужно было заплатить на 1,6% больше, строительных грузов – на 3,8%, зерна – на 8,3%.

Повысились тарифы на грузоперевозки воздушным транспортом – на 2%, международным сообщением – на 2,3%, внутриреспубликанским – на 1,3%.

Транспортировка трубопроводом подорожала на 2,9%. Повышение коснулось поставок природного газа – на 1,4%, сырой нефти – на 5,6%.

Тариф на перевозку грузов морским транспортом (международное сообщение) также увеличился на 9,6%.