Тарифы на грузоперевозки изменились

В Казахстане сильно подорожала транспортировка лесных грузов, передает LS.
В январе-сентябре этого года тарифы на грузоперевозки в среднем выросли на 3,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Автомобильным транспортом перевозить товар стало дороже на 1,7%. При этом международное сообщение подорожало на 1,4%.
Больше всего выросли тарифы на перевозку леса (+37%) и продукты питания (+12,1%).
Транспортировка грузов внутриреспубликанским сообщением (автотранспортом) также подорожала (+2%). За перевозку каменного угля нужно было заплатить на 1,6% больше, строительных грузов – на 3,8%, зерна – на 8,3%.
Повысились тарифы на грузоперевозки воздушным транспортом – на 2%, международным сообщением – на 2,3%, внутриреспубликанским – на 1,3%.
Транспортировка трубопроводом подорожала на 2,9%. Повышение коснулось поставок природного газа – на 1,4%, сырой нефти – на 5,6%.
Тариф на перевозку грузов морским транспортом (международное сообщение) также увеличился на 9,6%.
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