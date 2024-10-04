Россияне массово переводят деньги в казахстанские банки

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев отметил, что наша страна — одна из немногих дружественных по отношению к России юрисдикций, имеющих доступ к международным рынкам, что делает ее удобным и безопасным местом для размещения средств граждан РФ.

Ранее рейтинговое агентство Moody's впервые в истории Казахстана повысило его кредитный рейтинг до уровня Baa1 с прогнозом «Стабильный». Эксперты высоко оценили усилия страны по улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Также они отметили, что запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы может значительно ускорить административные процедуры.

Деев также подчеркнул, что в Казахстане нет ограничений для перевода средств, а процесс хранения денег в этой стране достаточно прост.

«В республике есть банки и брокерские компании, в которых нерезидент может открыть банковскую карту, счет или вклад как в местной валюте, так и в долларах/евро. Вклады застрахованы государством», - сказал эксперт.

Кроме того, продолжил аналитик, казахстанские брокерские компании обеспечивают хорошую доходность в иностранной валюте, что помогает защитить средства от инфляции в России. Например, ставки на размещение долларов составляют до 7,5% годовых, а евро — до 5%.

Среди прочих преимуществ, по его мнению, — наличие международной банковской карты, которую можно использовать по всему миру, возможность переводов по номеру телефона и онлайн-транзакций.

Специалист также предположил, что в случае дальнейшего ослабления рубля в России могут ввести ограничения на переводы денег за границу, обмен рублей на доллары или лимиты на пополнение иностранных карт. В этом случае, как он считает, выгодным решением станет хранение средств в казахстанских банках. Деньги россиян будут находиться за границей, что исключает риск их блокировки, а сбережения лучше держать в стабильной валюте.