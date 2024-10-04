18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.10.2024, 13:56

Россияне массово переводят деньги в казахстанские банки

Новости Казахстана 0 11 645

Казахстан становится все более привлекательным направлением для россиян, которые ищут способы сохранить свои сбережения на фоне растущей инфляции и ослабления рубля, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Газета.ru.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев отметил, что наша страна — одна из немногих дружественных по отношению к России юрисдикций, имеющих доступ к международным рынкам, что делает ее удобным и безопасным местом для размещения средств граждан РФ.

Ранее рейтинговое агентство Moody's впервые в истории Казахстана повысило его кредитный рейтинг до уровня Baa1 с прогнозом «Стабильный». Эксперты высоко оценили усилия страны по улучшению делового климата и привлечению инвестиций. Также они отметили, что запуск Национальной цифровой инвестиционной платформы может значительно ускорить административные процедуры.

Деев также подчеркнул, что в Казахстане нет ограничений для перевода средств, а процесс хранения денег в этой стране достаточно прост.

«В республике есть банки и брокерские компании, в которых нерезидент может открыть банковскую карту, счет или вклад как в местной валюте, так и в долларах/евро. Вклады застрахованы государством», - сказал эксперт.

Кроме того, продолжил аналитик, казахстанские брокерские компании обеспечивают хорошую доходность в иностранной валюте, что помогает защитить средства от инфляции в России. Например, ставки на размещение долларов составляют до 7,5% годовых, а евро — до 5%.

Среди прочих преимуществ, по его мнению, — наличие международной банковской карты, которую можно использовать по всему миру, возможность переводов по номеру телефона и онлайн-транзакций.

Специалист также предположил, что в случае дальнейшего ослабления рубля в России могут ввести ограничения на переводы денег за границу, обмен рублей на доллары или лимиты на пополнение иностранных карт. В этом случае, как он считает, выгодным решением станет хранение средств в казахстанских банках. Деньги россиян будут находиться за границей, что исключает риск их блокировки, а сбережения лучше держать в стабильной валюте.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
Стало известно о наследстве МасляковаНовости Мира
09.09.2024, 20:32 0
Врачи зарабатывают 900 тысяч тенге: медик озвучила реальные размеры зарплатНовости Казахстана
26.08.2024, 17:06 0
Брат Нукеновой сделал дорогой подарок адвокатуНовости Казахстана
14.09.2024, 19:45 0
Уроженец Казахстана погиб на войне в УкраинеНовости Казахстана
16.09.2024, 13:18 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?