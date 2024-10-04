Ношение хиджаба в школе: нормы закона разъяснили в Верховном суде

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Аслан Тукиев напомнил о нормах, прописанных в законах страны.

"Вне того аспекта в чем она (ученица - прим.ред.) придет, лишать детей права на среднее образование закон пока не позволяет. То есть любого ребенка должны пустить в школу", - отметил он.

По его словам, есть подзаконный акт Минпросвещения РК, который устанавливает форму одежды.

"Он действительно устанавливает форму одежду, которая не позволяет носить эти платки. И этот приказ вытекает из закона, но ни приказ, ни закон не содержат в качестве санкции за нарушение лишение конституционного права на среднее образование. Вот о чем говорит суд. Помимо этого, мы бы еще хотели, чтобы законодатель дал ответ на этот вопрос – как этот вопрос надо регулировать", - добавил Тукиев.

Мотивирует он это тем, что со временем встанет вопрос ответственности родителя и имеет ли пределы в отношении несовершеннолетних нормы о свободе вероисповедания и совести.