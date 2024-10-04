В каких банках предпочитают хранить деньги население и бизнес

В августе совокупный портфель депозитов банков сократился на 0,8% месяц к месяцу – до 36,2 трлн тенге. Это произошло из-за оттока средств юридических лиц на 3,3% – до 15,8 трлн тенге, несмотря на рост вкладов физлиц на 1,2% – до 20,3 трлн тенге, сообщают аналитики Halyk Finance, передает kursiv.media
В большинстве банков в августе наблюдалось сокращение депозитов:
При этом приток депозитов произошел у ForteBank (+3,2%, 88 млрд тенге) и Банка ЦентрКредит (+1,2%, 54 млрд тенге). Депозиты также увеличились у Jusan Bank (+1,6%, 25 млрд тенге) и Банка RBK (+3,9%, 47 млрд тенге).
Депозитный портфель банков второго эшелона, наоборот, показал рост на 1,1%, до 2,9 трлн тенге. Сокращение депозитов произошло только у Банка ВТБ (-3,6%, 2,8 млрд тенге), Altyn Bank (-3,5%, 23 млрд тенге) и Шинхан Банка (-1%, 7,5 млрд тенге).
Приток вкладов наблюдался у следующих банков второго эшелона:
В целом в топ-5 банков по депозитному портфелю вошли:
В августе наблюдалось снижение депозитов в тенге на 0,3% – до 28,4 трлн тенге, в валюте – на 2,7%, до 7,7 трлн тенге. Уровень долларизации в августе немного снизился и составил 21,5% (23,2% в начале года).
Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге в августе снизилась до 13,1% (13,2% в июле), а по депозитам физических лиц сохранилась на уровне 13,5%.
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