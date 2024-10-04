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04.10.2024, 15:29

В каких банках предпочитают хранить деньги население и бизнес

Новости Казахстана 0 417

В августе совокупный портфель депозитов банков сократился на 0,8% месяц к месяцу – до 36,2 трлн тенге. Это произошло из-за оттока средств юридических лиц на 3,3% – до 15,8 трлн тенге, несмотря на рост вкладов физлиц на 1,2% – до 20,3 трлн тенге, сообщают аналитики Halyk Finance, передает kursiv.media

Коллаж kursiv.media
Коллаж kursiv.media

В большинстве банков в августе наблюдалось сокращение депозитов

  • у Ситибанка – на 11,5%, или на 109 млрд тенге; 
  • у Halyk Bank – на 2,3%, или на 277 млрд тенге;
  • у Евразийского банка – на 1,8%, или на 40 млрд тенге; 
  • у Bereke Bank – на 0,8%, или на 10 млрд тенге; 
  • у Отбасы банка – на 0,7%, или на 19,5 млрд тенге; 
  • у Kaspi Bank – на 0,2%, или на 10,8 млрд тенге; 
  • у Freedom Bank – на 0,1%, или на 900 млн тенге.

При этом приток депозитов произошел у ForteBank (+3,2%, 88 млрд тенге) и Банка ЦентрКредит (+1,2%, 54 млрд тенге). Депозиты также увеличились у Jusan Bank (+1,6%, 25 млрд тенге) и Банка RBK (+3,9%, 47 млрд тенге). 

Депозитный портфель банков второго эшелона, наоборот, показал рост на 1,1%, до 2,9 трлн тенге. Сокращение депозитов произошло только у Банка ВТБ (-3,6%, 2,8 млрд тенге), Altyn Bank (-3,5%, 23 млрд тенге) и Шинхан Банка (-1%, 7,5 млрд тенге).

Приток вкладов наблюдался у следующих банков второго эшелона: 

  • Заман Банка – на 148%, или  на 15 млрд тенге; 
  • исламского банка Al Hilal – на 42,5%, или на 6 млрд тенге; 
  • КЗИ Банка – на 4,3%, или на 5,6 млрд тенге; 
  • Home Credit Bank – на 4,1%, или на 18,6 млрд тенге; 
  • ТПБ Китая в Алматы – на 3,9%, или на 6,8 млрд тенге; 
  • Нурбанка – на 3,3%, или на 11,4 млрд тенге; 
  • Банка Китая в Казахстане – на 1%, или на 2,6 млрд тенге.

В целом в топ-5 банков по депозитному портфелю вошли: 

  • Halyk Bank – 11,5 трлн тенге; 
  • Kaspi Bank – 5,9 трлн тенге; 
  • Банк ЦентрКредит – 4,4 трлн тенге; 
  • ForteBank – 2,8 трлн тенге; 
  • Отбасы банк – 2,6 трлн тенге. 

В августе наблюдалось снижение депозитов в тенге на 0,3% – до 28,4 трлн тенге, в валюте – на 2,7%, до 7,7 трлн тенге. Уровень долларизации в августе немного снизился и составил 21,5% (23,2% в начале года). 

Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам юридических лиц в тенге в августе снизилась до 13,1% (13,2% в июле), а по депозитам физических лиц сохранилась на уровне 13,5%. 

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