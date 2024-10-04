Раскрыта шокирующая правда о происхождении казахов

В работе под названием «Средневековые монгольские корни Y-хромосомных линий из Южного Казахстана» ученые проанализировали Y-хромосомные профили 490 представителей южных казахов и установили их генетические связи с ранними монгольскими племенами.

Согласно результатам исследования, основная часть современных уйсунов Старшего жуза демонстрирует высокую частоту гаплогруппы C2-ST, которая ранее ассоциировалась с нируун-монголами. Эта гаплогруппа, известная как «Звёздный кластер», была распространена в период Монгольской империи и совпадает с историческим временем правления легендарного Майкы-бия, который считается предком уйсунов.

Происхождение уйсунов: три гипотезы

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Существует несколько версий происхождения казахского племени уйсун. Согласно первой гипотезе, они произошли от ранних усунов — народа, обитавшего в районе реки Тарим и обладавшего иранскими или тохарскими корнями. Вторая и третья версии предполагают, что уйсуны пришли из Монголии и являются потомками либо Дарлиган-монголов, либо Нируун-монголов. Генетические данные указывают на правоту второй гипотезы, связывая уйсунов с Нируун-монголами, у которых гаплогруппа C2-ST встречается наиболее часто.

Y-хромосомный анализ: результаты и выводы

Филогенетический анализ 490 образцов из южного Казахстана и данных о 133 представителях из гражданских генетических проектов показал, что большинство казахских родов, относящихся к племени уйсун, имеют общие генетические корни. Гаплогруппа C2-ST, определяемая SNP F3796, занимает ключевую роль в исследовании. Внутри этой гаплогруппы выделяются три генетических кластера, которые, по мнению ученых, возникли в XIII-XIV веках. Это время совпадает с исторической эпохой Монгольской империи и временем жизни Майкы-бия.

Кроме того, изучение древних ДНК образцов из региона позволяет сделать вывод, что основная часть Y-хромосомных линий в племенах Старшего жуза была привнесена в результате миграции нируун-монголов. Исторические данные указывают, что Майкы-бий, упоминаемый как лидер западных территорий Золотой Орды, возглавлял уйсунов, и именно его потомки стали основателями нынешних казахских родов Старшего жуза.

Сравнение с древними и современными данными

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Исследование древних ДНК из захоронений, таких как могильник Карасауыр в Центральном Казахстане, показало наличие аналогичных генетических линий у представителей Средневековой Монгольской империи. Наиболее древний образец гаплогруппы C2-ST был обнаружен в монголо-буддийском захоронении Улуса Джучи, датируемом XIII веком, что указывает на прямую генетическую связь между уйсунами и монгольскими племенами того периода.

В то же время единственный изученный образец культуры усунь из Тургенского захоронения в Семиречье принадлежит к гаплогруппе R1a1a-Z93, которая, по мнению ученых, имеет иранские корни и встречается среди современных уйсунов лишь в 6% случаев. Это указывает на то, что казахские уйсуны и древние усуни имеют различное происхождение.

Влияние миграций и завоеваний на генофонд уйсунов

Результаты исследования демонстрируют, что гаплогруппа C2-ST сыграла решающую роль в формировании генетического состава уйсунов и их современного облика. Эта линия активно распространялась во время экспансии Монгольской империи, что подтверждает миграционную теорию происхождения уйсунов.

Генетический анализ показал, что уйсуны, считающиеся одной из главных племенных групп Старшего жуза, имеют корни, тесно связанные с монгольскими племенами XIII века. Вместо одного общего предка, упоминаемого в традиционной генеалогии, генетика указывает на существование как минимум трёх основателей, живших 700–800 лет назад. Таким образом, Y-хромосомные данные дают более точное представление о происхождении казахских родов Южного Казахстана и подтверждают их монгольские корни, в частности связь с нируун-монголами, а не с ранними иранскими усунами.

Уйсун — самое крупное по численности родоплеменное объединение у казахов, составляющее большинство Старшего жуза, а также являющимся крупным племенем ногайцев, узбеков и других тюркских народов.