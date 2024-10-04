Владельцы мопедов в РК должны установить номерные знаки до 5 апреля 2025 года

Правила дорожного движения – и даже некоторые принципы ДД – поменяют в Казахстане. 3 октября 2024 года долгожданный "мопедный" закон подписан главой государства, а сегодня, 4 октября, опубликован. Подробно о новеллах: регистрации мопедов, введении средней скорости – пишет Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Точнее, речь идет сразу о двух НПА. Один закон – "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Другой содержит сопутствующие поправки в КоАП, устанавливающие ответственность за нарушение новых норм.

Оба закона будут введены в действие по истечении 60 календарных дней после дня их первого официального опубликования, то есть 4 декабря 2024 года. Однако некоторые нормы – отлагательные, и вступят в силу только через 6 месяцев, 5 апреля 2025 года.

Причем, заметим, к их числу относятся самые обсуждаемые изменения. В частности, относительно мопедов. С них и начнем.

Мопеды надо будет обязательно регистрировать, а владельцам – получать права

Напомним, ранее мопедом считалось "двух- или трехколесное ТС, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом цилиндра, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час".

Так вот, в это определение внесены поправки (в пп. 41) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"), и теперь оно звучит так:

"Мопед – двух- или трехколесное механическое транспортное средство, снабженное двигателем внутреннего сгорания с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющее максимальную конструктивную скорость не более 50 километров в час. К мопедам приравниваются мокики, скутеры и другие механические транспортные средства с аналогичными характеристиками".

Какие это повлечет юридические последствия?

Все мопеды, в том числе и с электродвигателями (для которых раньше и названия-то не было), отнесут к категории механических транспортных средств, которую сейчас мопеды "до 50" как раз не входят. Изменение в пп. 2) пункта 1 статьи 64 Закона. А значит, они будут должны:

проходить обязательную регистрацию ТС в уполномоченном органе с выдачей соответствующих документов и номерных знаков – ГРНЗ;

ТС в уполномоченном органе с выдачей соответствующих документов и номерных знаков – ГРНЗ; получать водительское удостоверение категории А1 (при этом категория А1 будет автоматически присваиваться водителям категорий А, В и С, без необходимости дополнительного обучения);

категории А1 (при этом категория А1 будет автоматически присваиваться водителям категорий А, В и С, без необходимости дополнительного обучения); проходить ежегодный техосмотр ;

; оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Но, повторимся, норма отлагательная. Она вступит в силу не по общему правилу – через 60 дней после опубликования, а по истечении 6 месяцев.

Это связано с рисками из-за большого количества (говорят о 80 тысячах, но это очень приблизительная цифра) уже завезенных в Казахстан мопедов, которым одномоментно – с 5 апреля 2024 года – потребуется регистрация. Так вот, чтобы не допустить организационный коллапс при одномоментном наплыве владельцев мопедов в уполномоченный орган, им дается время для "легализации" завезенного транспорта.

После чего мопеды без номеров окажутся вне закона.

То же касается и водительских удостоверений. У водителей есть полгода для решения вопроса с их получением.

И еще один нюанс. В первоначальном варианте законопроекта (февраль 2024 года) к мопедам планировалось отнести даже модели с электродвигателями быстрее 50 км в час. Но затем от идеи отказались, что, в общем-то, логично. Какие же это мопеды? Скорее – мотоциклы. И юридически такие аппараты будут приравниваться именно к последним. Соответственно, владельцам необходимо будет получать права категории А, а не А1.

Разумеется, что по новым правилам водители мопедов будут привлекаться к ответственности на тех же основаниях, что и остальные водители механических транспортных средств.

Сейчас за любое нарушение ПДД водители мопедов привлекаются к ответственности по статье 615 КоАП, как иные участники дорожного движения (невыполнение пешеходами и иными участниками дорожного движения требований ПДД влечет штраф в размере 2 МРП). Но с 5 апреля 2024 года водитель мопеда будет нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств.

Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора водителю мопеда будет грозить штраф в размере 10 МРП (статья 599 КоАП).

Или, скажем, управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас инспектор, даже если вычислит такого беспечного ездока, де-юре накажет его не за нарушение ПДД, а по статье 440 КоАП (распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, штраф в размере 5 МРП).

После же принятия норм водитель мопеда будет нести ответственность по статье 608 КоАП (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). А здесь санкция уже куда более строгая: административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

"Неправильные" электросамокаты приравняют к мопедам

Ясность появилась и в отношении тех ТС, которые, являясь конструктивно электросамокатами, юридически таковыми в РК не считаются. Такие мощные, скоростные (свыше 25 км в час) аппараты надо будет регистрировать, получать на них номерные знаки… И вообще, юридически они ничем не будут отличаться от мопедов.

Напомним действующую формулировку (в пп. 57) статьи 1 Закона):

"Электрический самокат – транспортное средство индивидуальной мобильности, имеющее два или три колеса, предназначенное для передвижения одного человека посредством использования электрического двигателя (электрических двигателей), не имеющее сиденья, с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час".

Это значит, что более мощные и скоростные электросамокаты (которых, кстати, в РК немало) оставались вне правового поля.

Если предположить ситуацию, что полицейский остановил водителя, нарушившего, например, одно из правил для электросамокатов (сформулированных в "самокатной" статье 57 Закона), ему надо сначала доказать, что в деле фигурирует именно электрический самокат. Если же аппарат имеет предельную скорость выше 25 км в час, то это уже не электросамокат. И вообще, формально ни одно из известных казахстанскому законодателю транспортных средств! А значит, "нарушитель" – вовсе не нарушитель, поскольку и не обязан соблюдать эти правила. Они – не для него.

Новыми правилами двусмысленность убирается. Скоростные (свыше 25 км в час) электросамокаты приравниваются к мопедам (вышеупомянутая поправка в пп. 41) статьи 1 Закона), где они подходят под формулировку "другие транспортные средства с аналогичными характеристиками". Аналогичны они мопедам с электродвигателями.

Это значит, как уже говорилось, что водители этих мощных электросамокатов должны будут их регистрировать со всеми вытекающими. И, что важно, хотя конструктивно это и электросамокаты, передвигаться по велодорожкам и тротуарам им будет запрещено наряду с водителями мопедов в отличие от "правильных" электросамокатов (с максимальной конструктивной скоростью до 25 км в час).

Посмотрим, впрочем, как норма будет "работать" на практике. Как и вообще разделение электросамокатов на две юридически разные категории. Ведь внешне они ничем не отличаются (если, конечно, не превышают допустимую скорость).

Формула средней скорости

Средняя скорость будет высчитываться специальными приборами и средствами автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом. Новый порядок контроля скоростного режима предлагается ввести только на трассах республиканского значения.

"Средняя скорость движения транспортного средства – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено". Пп. 29-1) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"

Важно уточнить, что как таковой новый вид ответственности за превышение средней скорости вводиться не будет. Действующая статья 592 КоАП уже предусматривает ответственность за превышение максимальной установленной скорости движения. Просто появляется еще один способ ее контроля на дорогах.

Теперь превышение скорости можно будет фиксировать не только в момент проезда арки с измерительным прибором (ну и инспекторы с радарами никуда не денутся, конечно), но и вычислять на определенном участке пути.

Причины нововведения законодатель приводит следующие.

"Как показывает анализ правоприменительной практики, превышение установленной скорости движения является основной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Соответственно, введение средней скорости заставит водителей снизить скорость и уменьшит количество жертв ДТП".

Логика понятна. К слову, норма вступает в силу также через полгода. Но уже сейчас есть вопросы теоретического и практического свойства относительно ее администрирования. В частности, при разборе конкретных кейсов могут возникнуть неустранимые противоречия, связанные с такими фундаментальными правовыми принципами, как принцип презумпции невиновности, принцип, что никому без его согласия не может быть изменена подсудность, а также принцип индивидуализации юридической ответственности (который, в частности, предусматривает установление конкретного места и времени правонарушения). Впрочем, не будем повторяться о том, о чем уж рассказывали в прежних публикациях.

Проследим, как будет "работать" новелла.

Одним штрафом меньше, другой штраф – больше

В некоторых случаях поправки изменяют или уточняют меру ответственности за нарушение уже существующих норм. Например, по действующим правилам за не включенные ходовые огни (часть 1 статьи 602 КоАП – нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток) полагается предупреждение или штраф в размере трех МРП. На усмотрение инспектора.

Эту неопределенность убирают, оставив лишь предупреждение. Ведь любая такая вилка в законе – коррупционные риски. В общем, теперь, если забыл включить ходовые огни (или ближний свет (пункт 134 ПДД), или противотуманные фары вместо него (пункт 133 ПДД), можно не опасаться за свой кошелек. Но лишь на первый раз: за повторное в течение года нарушение штраф оставляют – 5 МРП.

Новеллами также предусмотрена мера для злостных нарушителей скоростного режима. За превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (часть 3-1 в статью 592 КоАП) 60 МРП в случае повторного правонарушения в течение года(часть 5). Таким превышением будет, например, передвижение со скоростью более 120 км/ч по городу при разрешенных 60.

Эти правила вступают в силу уже с 4 декабря 2024 года.