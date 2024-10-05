Чем грозит богатым неуплата налога на роскошь

Скольких казахстанцев коснется налог на роскошь и как это повлияет на бюджет, узнавал inbusiness.kz .

Фото: Inbusiness/Midjourney

Налог на роскошь давно применяется во многих развитых странах, только называется он по-разному, но смысл один. Суть остается прежней: это форма налогообложения товаров и услуг, которые считаются элитными и, как правило, недоступными для большинства. Основная цель такого налога — выравнивание распределения доходов, уменьшение социального неравенства и увеличение государственных поступлений в бюджет.

Напомним, что глава государства поручил рассмотреть вопрос введения налога на роскошь, при этом было подчеркнуто, что данный налог не должен коснуться субъектов среднего бизнеса.

В рамках нового Налогового кодекса предлагается повысить ставки налога на имущество для объектов недвижимости стоимостью свыше 450 млн тенге. Учитываться будет совокупная стоимость всей недвижимости, оформленной на одного человека.

Также планируется введение дополнительных акцизов на импорт алкогольной продукции, табачных изделий и легковых автомобилей с высокой таможенной стоимостью. Например, акциз на импорт алкоголя стоимостью свыше 500 тыс. тенге составит 10% от таможенной стоимости, а на легковые автомобили — 10% от стоимости свыше 75 млн тенге.

Для яхт, частных самолетов и вертолетов, таможенная стоимость которых 100 млн тенге и выше, также предлагается дополнительное обложение акцизом 10% от таможенной стоимости.

В рамках проекта введение налога на роскошь осуществляется путем повышения действующих ставок налогов.

На вопрос, какое примерно количество казахстанцев затронет "роскошный налог", в комитете госдоходов РК сообщили: так как проектом Налогового кодекса предусматривается утверждение местными исполнительными органами коэффициента роскоши к объектам недвижимого имущества, то в настоящее время затруднительно определить долю налогоплательщиков.

"Норма пока не внеслась, ориентировочно будет известно в 2026 году. Поэтому процент населения, кого коснется новый налог, и, соответственно, насколько пополнится бюджет страны, пока сказать невозможно. Относительно импортируемых элитных легковых автомобилей, подлежащих взиманию дополнительного акциза, их доля сравнительно мала", – подчеркнули в налоговом органе.

С теми же, кто рискнет увернуться от выплаты налога на роскошь, долго разбираться не станут.

Как утверждают в КГД РК, в соответствии с налоговым законодательством за неуплату будет начисляться пеня, а также будут применяться меры, налагаемые частными судебными исполнителями.