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05.10.2024, 00:15

В Казахстане наступил день тишины

Новости Казахстана 0 395

В Казахстане наступил день тишины перед предстоящим референдумом по строительству АЭС. Любая агитационная деятельность в этот день считается незаконной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

5 октября объявлен днем тишины в преддверии референдума по АЭС, назначенного на воскресенье, 6 октября.

Согласно закону о республиканском референдуме, в предшествующий референдуму день и в день его проведения любая агитация запрещена. При этом печатные агитационные материалы, плакаты, ранее вывешенные вне помещений для голосования, могут сохраняться на прежних местах.

Агитация в честь референдума по АЭС началась сразу после назначения даты его проведения - 3 сентября. И завершилась 4 октября.

Напомним: 2 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане. Референдум состоится 6 октября. Участки для голосования будут работать с 07:00 до 20:00. При этом некоторые участки, например в воинских частях, откроются в 6 утра.

Организация и проведение республиканского референдума возложены на Центризбирком, выполняющий функции Центральной комиссии референдума, а также на территориальные и участковые избиркомы. На проведение референдума потратят 15,5 миллиарда тенге.

Согласно закону о республиканском референдуме, в голосовании должны принять участие больше половины казахстанцев, имеющих такое право. Тогда он будет признан состоявшимся. В список для голосования внесены 12 244 683 гражданина, имеющих право голоса.

Напомним, в бюллетене для голосования на референдуме по АЭС казахстанцам предложат ответить на один вопрос: "Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?"

Вариантов ответа два: "Да, согласен (-на)" или "Нет, не согласен (-на)". Как будет выглядеть бюллетень, можно посмотреть здесь.

Ранее в Генеральной прокуратуре рассказали о нарушениях законодательства во время подготовки к референдуму по строительству АЭС.

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