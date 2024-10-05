Казахстанская сторона прокомментировала ситуацию на границе с Россией

Комитет госдоходов Министерства финансов Казахстана в пятницу, 4 октября, прокомментировал ситуацию на границе с Российской Федерацией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее в СМИ была опубликована информация, согласно которой перед пунктом пропуска "Жайсан" в Актюбинской области образовалась многокилометровая очередь из грузовых автомашин в направлении России.

"В этой связи, Комитет госдоходов сообщает, что в настоящее время на пункте пропуска "Жайсан" скоплений грузовых автомашин не наблюдается, пункт пропуска функционирует в штатном режиме. В течение дня количество грузовых автомашин, ожидающих пересечения границы в Российскую Федерацию, не превышало 50 автомашин", - говорится в сообщении Комитета.

В среднем за сутки через пункт пропуска "Жайсан" проезжает более 1,6 тысяч грузовых и легковых автомашин. На казахстанской стороне границы на пункте пропуска "Жайсан" функционирует по четыре дорожные полосы в каждую сторону, на российской стороне на пункте пропуска "Сагарчин" - по одной полосе.

"Со стороны органов госдоходов работа проводится в штатном режиме, на пункте пропуска постоянно находится четыре работника, которыми обеспечена работа всех окон регистрации документов, очереди из водителей и автомашин в пределах пункта пропуска отсутствуют", - отметили в ведомстве.

Ранее дальнобойщики пожаловались на километровые очереди на погранпереходе "Жайсан", где, по словам водителей, слишком медленно проверяют документы сотрудники налоговой службы. Дальнобойщики заявили, что сложная обстановка на автомобильно-пропускном пункте наблюдается уже несколько недель.