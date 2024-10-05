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05.10.2024, 09:16

Казахстанец рассказал, как в 2011 году его хотел усыновить скандальный рэпер P. Diddy

Новости Казахстана 0 406

Скандальный американский рэпер Шон Комбс (P. Diddy), которого сейчас обвиняют в сексуальных преступлениях, приезжал в детский дом № 2 Алматы в 2011 году. "Известия" разыскали бывшего воспитанника, который встречал и сопровождал иностранную звезду в стенах учреждения, передает Tengri Life.

Фото с сайта insider.ua
Фото с сайта insider.ua

Рахиму Рушанову сейчас 27 лет. Парень снимает квартиру в Алматы, летом работает барменом, зимой - мастером по ремонту газовых котлов.

Он рассказал, что в детский дом попал в шестилетнем возрасте. Когда приезжал P. Diddy в гости, ему было 13 лет. Именно Рахиму поручили сопровождать гостя в стенах учреждения.

Мы его встретили. Сначала провели экскурсию, показали комнаты, территорию, спортзал. Небольшой румтур был по нашему детскому дому. После этого мы пошли в актовый зал, был концерт, который шел около часа. После этого он раздавал автографы. Он постоянно держал меня за руку - для меня это тогда выглядело как похвала. То он меня погладит, то по спинке побьет, thank you скажет, еще что-то, - поделился воспоминаниями Рушанов.

Мальчику было сложно понять речь музыканта, так как он не знал английский язык. Единственное, что Рушанову перевели, - это желание артиста забрать его из детского дома.

Он на английском разговаривал. Единственная фраза, которую мне перевели: "Он хочет тебя забрать с собой". Потом эта тема около месяца ходила вокруг да около. Я в какой-то момент даже надеялся. Я парень детдомовский, а американская звезда хочет забрать меня в Америку - тогда было счастьем услышать такое. Но в конце концов сложилось так, что меня не получилось усыновить, потому что, как мне сказали, он хотел забрать только меня, а у меня были сестры еще в детдоме, - рассказал экс-воспитанник детдома.

Фото: личный архив/"Известия"

Однако бывший директор детдома Акмарал Шатаева на вопрос о том, проявлял ли в действительности P.Diddy интерес к усыновлению ребенка во время своего визита, воскликнула: "Ну прям! Рядом не было такого". Она уверена, что это могло быть чьей-то шуткой.

Рахим сам по себе темненький мальчик. И тогда, может, просто кто-то пошутил. А так - не было такого. Я помнила бы. Этого не может быть. Я вас уверяю, не было такой заинтересованности, чтобы он хотел усыновить ребенка, - сказала она.

По мнению экс-директора, посещение детского дома звезде могло быть необходимо, чтобы оправдать благотворительную цель поездки, которую он мог указать при заполнении необходимых документов для визита в другую страну. Детям рэпер привез кепки, диски со своей музыкой и телевизоры, о чем писали тогда в СМИ.

Учреждение давно закрыто, но Шатаева отмечает, что бывших воспитанников и коллектив огорчают сегодняшние комментарии в сети с намеками на то, что рэпером тогда руководили темные помыслы.

Вообще не было такого, чтобы иностранцы изъявляли желание брать детей из нашего детского дома. И нашим воспитанникам, и работникам сейчас тяжело слышать, что все пишут о том, что продали детей. Дети не товар, чтобы их продавать. Можно сделать запрос в Министерство образования или в Министерство иностранных дел о том, сколько было вывозов детей, и тогда все увидят картину, - возмутилась бывший директор.

P. Diddy арестовали в Нью-Йорке 16 сентября по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке для занятия проституцией. Обвинения охватывают последние 16 лет деятельности рэпера.

По данным следствия, Комбс совершал преступления, используя свое положение в обществе и бизнес-империю. В обвинительном заключении утверждается, что P. Diddy как минимум с 2008 года "оскорблял, угрожал и принуждал женщин и других людей удовлетворять его сексуальные желания, защищать его репутацию и хранить все в тайне". В скандале оказались замешаны десятки всемирно известных актеров и исполнителей, которых замечали на "элитных вечеринках" Комбса.

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