Пьяный сотрудник акимата совершил массовое ДТП в ЗКО

Массовое ДТП совершил сотрудник акимата ЗКО в Уральске ночью 1 октября. Спустя несколько дней в полиции порталу «Мой Город» подтвердили, что он был пьян, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: Pixabay

Авария произошла первого октября в 00.10 на пересечении улиц Тауелсиздик и Правдухина. В департаменте полиции ЗКО отметили, что 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с «ВАЗ» и Skoda Rapid.

По имеющейся у редакции информации, за рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков.

Однако ни в день ДТП, ни на следующий день полицейские не ответили на вопрос, был ли сотрудник аппарата акимата ЗКО трезв или пьян. Второго октября в суде ЗКО пояснили, что в суд дело по этому факту им не поступало.

4 октября в ответе на официальный запрос полицейские ответили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени».

В отношении него возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». В настоящее время назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых материалы по факту ДТП направят в суд, - говорится в ответе.

Сообщается, что в запросе не ответили на вопрос: водворили ли пьяного водителя в ИВС после ДТП.