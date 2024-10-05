Искали в Польше, нашли в Казахстане: в аэропорту Алматы задержали гражданина Монголии

В международном аэропорту города Алматы по запросу Интерпола задержали гражданина Монголии, объявленного в международный розыск правоохранителями Польши за участие в ОПГ, подделку документов и контрабанду с целью уклонения налоговых, таможенных платежей и сборов, передает Информбюро со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Известно, что мужчина, находясь в составе преступной группы и используя поддельные монгольские дипломатические документы, незаконно перевозил в Польшу товары, подлежащие обязательному акцизному и таможенному сбору, именно сигареты в количестве более 1,7 млн пачек, чем нанес ущерб государству на сумму около 50 тысяч долларов.

Задержанного поместили под стражу.