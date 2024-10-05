Когда в Казахстане запустят нацсистему удаленной биометрической идентификации

Система удаленной идентификации получила широкое распространение в период пандемии коронавирусной инфекции как средство безопасного доступа к системам и базам данных. Пилотная эксплуатация системы Digital ID с интеграцией с информационными системами государственных органов позволила провести более 70 млн идентификаций, которыми уже воспользовались более 11 млн граждан, сообщает корреспондент inbusiness.kz.

Фото: Pixabay

В ответе отмечено, что в настоящее время действующим законодательством регламентирован порядок доступа к персональным данным после получения соответствующего согласия со стороны гражданина. При этом обеспечено соблюдение требований информационной безопасности и безопасное хранение персональных данных в государственных системах. Вместе с этим правительством на постоянной основе совершенствуются процессы безопасной идентификации личности по биометрическим параметрам, в том числе посредством искусственного интеллекта.

Ведется работа по созданию централизованной национальной системы удаленной биометрической идентификации для всех отраслей, в том числе для получения гражданами государственных услуг и использования банковских сервисов. Запуск национальной системы планируется посредством создания совместного предприятия между АО "Национальные информационные технологии" и ТОО "BTS Digital" до конца текущего года под управлением министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности(МЦРИАП), - пояснил глава кабмина.

Согласно ответу, в настоящее время порядок использования и защиты биометрических данных регламентирован действующим законодательством. При этом сбор, обработка и хранение биометрических данных регламентируются правилами сбора, обработки и хранения биометрических данных физических лиц для их биометрической аутентификации при оказании государственных услуг. Вместе с этим МЦРИАП ведется подготовительная работа для проведения соответствующей ревизии, об итогах которой мажилисменам предоставят дополнительную информацию.

Для осуществления доступа к детской биометрии прорабатывается вопрос предоставления законными представителями несовершеннолетних лиц согласия на доступ к их персональным данным в рамках национальной системы с соблюдением требований безопасности, - подчеркнул Бектенов.

Также в ответе глава кабмина отметил, что имеются и альтернативные методы идентификации для граждан, желающих использовать иные способы аутентификации в процессе получения услуг, такие как разовый пароль (SMS-код), электронная цифровая подпись и (или) логин/пароль с привязкой к электронной почте. Они применяются комплексно (многофакторная аутентификация) либо по отдельности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов той или иной области применения, без ущемления прав граждан. Вопросы защиты биометрической информации будут учтены в рамках создания национальной системы.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили ужесточить сбор и хранение биометрических данных в РК. Казахстанцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию. Министерство цифрового развития России в августе запустило эксперимент по сбору биометрических данных у иностранных граждан при въезде в страну.