Отец 6 детей упал в бетономешалку и погиб в Костанайской области

На кирпичном заводе в Костанайской области погиб рабочий, упав в бетономешалку. Полиция по данному факту проводит досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на "ТоболИнфо".

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Трагедия произошла в поселке Садовом Костанайского района. В департаменте полиции региона пояснили, что на территории одного из предприятий 60-летний разнорабочий упал в автоматизированную бетономешалку.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас стражи порядка проводят досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.

По данным издания, у погибшего осталось 6 детей.

Добавим, что согласно ч.3 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.