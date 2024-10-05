Приказал съесть бич-пакет: подполковник избил солдата в Актобе

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На скамье подсудимых военного суда Актюбинского гарнизона оказался начальник штаба группы зенитных ракетных дивизионов воинской части 51809 Министерства обороны, дослужившийся до звания подполковника.

Военнослужащего обвинили в превышении власти.

Из обвинения следует, что во время построения личного состава он увидел, как в сторону казармы идут несколько рядовых. Во время разговора он отчитал их за то, что они опоздали на обед. У одного срочника в рюкзаке подполковник обнаружил несколько супов быстрого приготовления и со словами “вы что голодаете?” заставлял есть лапшу из пакетиков.

Потом дал указание съесть упавшую на землю лапшу, но рядовые отказались выполнить это требования. В ответ на это разгневанный подполковник сначала 8 раз ударил ладонью одного рядового по уху, а потом его же избил кулаком по лицу. Экспертиза установила у избитого разрыв ушной мембраны левого уха, разрыв барабанной перепонки.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину в преступлении, которое фактически подрывает воинскую дисциплину.

Но в итоге за это он наказание не понесет. Избитый солдат пошел на примирение со своим обидчиком, заявил, что не имеет к нему претензий и попросил освободить от уголовной ответственности. Подсудимый против такого не возражал.

В итоге военный суд Актюбинского гарнизона освободил подполковника от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.