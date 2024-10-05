Приказал съесть бич-пакет: подполковник избил солдата в Актобе

Подполковник избил рядового солдата из-за отказа съесть лапшу быстрого приготовления, передает Liter.kz со ссылкой на Диапазон.
На скамье подсудимых военного суда Актюбинского гарнизона оказался начальник штаба группы зенитных ракетных дивизионов воинской части 51809 Министерства обороны, дослужившийся до звания подполковника.
Военнослужащего обвинили в превышении власти.
Из обвинения следует, что во время построения личного состава он увидел, как в сторону казармы идут несколько рядовых. Во время разговора он отчитал их за то, что они опоздали на обед. У одного срочника в рюкзаке подполковник обнаружил несколько супов быстрого приготовления и со словами “вы что голодаете?” заставлял есть лапшу из пакетиков.
Потом дал указание съесть упавшую на землю лапшу, но рядовые отказались выполнить это требования. В ответ на это разгневанный подполковник сначала 8 раз ударил ладонью одного рядового по уху, а потом его же избил кулаком по лицу. Экспертиза установила у избитого разрыв ушной мембраны левого уха, разрыв барабанной перепонки.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину в преступлении, которое фактически подрывает воинскую дисциплину.
Но в итоге за это он наказание не понесет. Избитый солдат пошел на примирение со своим обидчиком, заявил, что не имеет к нему претензий и попросил освободить от уголовной ответственности. Подсудимый против такого не возражал.
В итоге военный суд Актюбинского гарнизона освободил подполковника от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.
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