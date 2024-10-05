Шатается и поднимает руки: в Темиртау заявляют о пьяном воспитателе в детском саду

Житель Темиртау Илья Резванов заявил, что в детском саду "Айгөлек" работает воспитательница, которая пришла на работу в нетрезвом состоянии и начала вести себя неадекватно, передаёт Ulysmedia.kz .

Фото: кадр из видео

Что произошло

Мужчина опубликовал пост и видео в социальных сетях. На кадрах видно, что воспитательница грубо хватает ребенка и бросает его на пол. Всё это происходит на глазах у других воспитанников.

Как утверждает автор публикации, инцидент произошёл 30 сентября, когда воспитательница, по словам родителя, находилась в нетрезвом состоянии на рабочем месте.

Мы считаем, что это происходило неоднократно. Дети, которые хоть как-то могут разговаривать, говорили своим родителям о том, что в садике их бьют, хватают за уши. Официально воспитатель находится в отпуске, но при этом работала. Мой сын Ярослав боится заходить в садик, кричит при попытке завести его в группу. Я считаю, что моему ребёнку нанесли психологическую травму, - написал Илья Резванов.

Реакция

Корреспондент Ulysmedia обратился за официальным комментарием в департамент полиции Карагандинской области, однако ответ пока не получен.

В отделе образования города Темиртау сообщили, что в настоящее время по этому факту проводится служебное расследование.