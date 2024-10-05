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05.10.2024, 16:44

В каких случаях могут отказать в выплате пенсионных накоплений выезжающим на ПМЖ за рубеж?

Новости Казахстана 0 2 624

Перед казахстанцами, выезжающими на постоянное место жительства в другие страны, кроме прочего, встает вопрос о снятии пенсионных накоплений, скопленных ими за годы трудовой деятельности в РК. О причинах, по которым в их получении может быть отказано, рассказали в едином накопительном пенсионном фонде, передает inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По словам начальника управления методологии выплат АО "ЕНПФ" Гульнар Агайдаровой, главным условием для получения имеющихся пенсионных накоплений, является наличие гражданства страны, на ПМЖ в которую перебирается выходец из Казахстана.

"При этом документы, ранее выданные компетентными органами РК – паспорт, удостоверение личности или документы, подтверждающие вид на жительство, должны быть признаны недействительными. Таковыми они признаются в связи с выездом бывшего гражданина РК за границу и утратой гражданства нашей страны", - проинформировала Гульнар Агайдарова.

По информации эксперта, полный перечень документов, реглиментирующих этот процесс, можно найти на сайте ЕНПФ.

"После предоставления всех необходимых документов, мы проверяем, остались ли действительны его казахстанские документы на момент обращения. Если его паспорт или удостоверение личности окажутся действительными, мы откажем ему в получении пенсионных накоплений. Если же информационная системы выдает сведения о том, что документы соискателя недействительны – мы принимаем у него заявление. После этого, в течение 10 дней, мы переводим пенсионные накопления на счет, указанный в документах обратившегося. При этом выплачивается вся сумма целиком. После этого мы закрываем его индивидуальный пенсионный счет в нашем фонде", - резюмировала Гульнар Агайдарова.

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