В каких случаях могут отказать в выплате пенсионных накоплений выезжающим на ПМЖ за рубеж?

По словам начальника управления методологии выплат АО "ЕНПФ" Гульнар Агайдаровой, главным условием для получения имеющихся пенсионных накоплений, является наличие гражданства страны, на ПМЖ в которую перебирается выходец из Казахстана.

По информации эксперта, полный перечень документов, реглиментирующих этот процесс, можно найти на сайте ЕНПФ.

"После предоставления всех необходимых документов, мы проверяем, остались ли действительны его казахстанские документы на момент обращения. Если его паспорт или удостоверение личности окажутся действительными, мы откажем ему в получении пенсионных накоплений. Если же информационная системы выдает сведения о том, что документы соискателя недействительны – мы принимаем у него заявление. После этого, в течение 10 дней, мы переводим пенсионные накопления на счет, указанный в документах обратившегося. При этом выплачивается вся сумма целиком. После этого мы закрываем его индивидуальный пенсионный счет в нашем фонде", - резюмировала Гульнар Агайдарова.