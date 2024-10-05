Скончалась заслуженная артистка РК Гульнара Сикымбаева

О смерти певицы Гульнары Сикымбаевой на своей странице в Facebook сообщил журналист Оралхан Дәуіт, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Facebook

Он сообщил, что похороны артистки пройдут 6 октября в 12 часов в селе Жамбыл Толебийского района Туркестанской области.

Хоть мы и родились и выросли в одной деревне, нам не удалось встретиться лично. Я много разговаривал по телефону, брал интервью. Вы были очень открытой, светлой, чудесной душо. Вы часто с грустью вспоминали свою рано ушедшую из жизни маму. А теперь сами отправились к ней, - написал журналист.

Гульнара Сикымбаева родилась в селе Майбулак Ленгирского района г. Шымкента. В 1985 году Гульнара Сикымбаева была принята в «Гульдар» и выступала в известном ансамбле. Исполняла песни на казахском, русском, турецком, таджикском языках. Заслуженный артист Кыргызстана и Республики Казахстан.