Новый тренд у детей в Казахстане: что такое квадробика и опасно ли это

Среди детей и подростков появился новый тренд — квадробика. Ребята школьного возраста одеваются в костюмы животных, прыгают на четвереньках по газонам, а иногда могут даже укусить проходящих мимо людей. Это явление набирает популярность и в Казахстане. Корреспондент Ulysmedia.kz попытался разобраться, кто такие "квадроберы" и насколько опасно их увлечение.

Иллюстрация: Яна Мальцева

Казахстанских квадроберов можно встретить как на улицах, так и на просторах социальных сетей. Это необычное хобби вызывает разную реакцию у взрослых. Одни интернет-пользователи не видят ничего странного в том, что дети играют в животных, в то время как другие считают этот тренд опасным.

Сейчас дети и молодёжь часто подражают друг другу. Надевают маски животных и бегают на четвереньках в парках. Это явление широко распространено в Восточной Азии, России и Восточной Европе. Видеозаписей в интернете становится всё больше. Я лично не могу это принять, даже если рассматривать это как спорт или игру, - написал пользователь Facebook Асхат Касенгали. Он также отметил, что квадроберы в Казахстане стали встречаться чаще в последние годы.

Квадробика — это спорт?

Изначально квадробика считалась неофициальным видом спорта, включающим элементы аэробики. О квадробике впервые заговорили в 2008 году, когда японский спринтер Кеничи Ито установил рекорд, пробежав сто метров на четвереньках за 18,58 секунд. В 2022 году американец Колин Маклюр побил этот рекорд.

Согласно Оксфордскому словарю английского языка, спорт определяется как физическая активность или игра, требующая навыков и соблюдения определённых правил. Однако эксперты считают, что квадробика не соответствует этому определению, так как у неё нет чётко установленных правил.

Кто занимается квадробикой?

В 2024 году в квадробике произошли изменения. Раньше квадроберы проявляли больший интерес к спортивным вызовам, но теперь квадробика больше связана с подражанием животным. Современные квадроберы бегают на четвереньках и надевают маски животных, искусственные когти и лапы.

Одна из наших соотечественниц, которая много лет организовывала детские мероприятия, рассказала, что однажды ей поступил заказ на проведение дня рождения в стиле квадробики, но она отказалась от этого.

Я думала, что это характерно для дальнего зарубежья, но сегодня мне поступил заказ на проведение дня рождения в стиле квадробики. Я уже 8 лет работаю аниматором. Несмотря на то, что я прочитала множество книг по детской психологии, я не понимаю, почему это движение стало таким популярным. Почему я отказалась от этого заказа? Потому что мать ребёнка попросила нас не просто изображать кошек, а вести себя как кошки. Потому что её ребёнок считает себя одним из представителей кошачьих. Поэтому мы должны были не играть, а вести себя так же, как это животное, - рассказала аниматор.

Опасна ли квадробика?

Пока нет достаточных исследований, подтверждающих положительное или отрицательное влияние квадробики на психику детей. По мнению детского психолога Александры Бугаевой, квадробика может способствовать развитию личности через игровую деятельность. Однако если ребёнка интересует только это занятие, это повод для беспокойства.