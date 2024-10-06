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05.10.2024, 19:40

В роддоме Караганды женщина отдала двух новорожденных детей другим семьям

Новости Казахстана 0 330

Две супружеские пары из Алматы и Караганды, один медик и биологическая мать двоих новорожденных обвиняются в торговле детьми, передает Liter.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Женщина из глубинки в Карагандинской области родила дочь в пришахтинском роддоме. Но решила избавиться от ребенка, о чем сообщила медсестре. У нее уже есть трое детей, и родить четвертого малыша она не планировала. Медик быстро нашла клиентов - супружескую пару из Астаны. На тот момент они жили в Астане, а на сегодняшний день супруги являются жителями Алматы. Муж и жена забрали дочь.

На каких условиях они удочерили ребенка - за деньги или за устное "спасибо", достоверно неизвестно, сообшает “Патриот”.

Спустя два года, та же самая женщина из глубинки снова забеременела и приехала в этот же роддом. Дальшейшие события развивались по такому же сценарию - приезжает уже другая супружеская пара и забирает младенца.

Медсестра в этот раз дала роженице 10 000 тенге - предположительно на проезд до поселка.

Были ли между биологической матерью двоих новорожденных и медиком другие эпизоды финансовых взаимоотношений, неизвестно.

Об этом двойном факте передачи младенцев приемным родителям узнали правоохранительные органы. Возбудили уголовное дело по статье 135 Уголовного кодекса "торговля несовершеннолетними".

Согласно законодательству, усыновления происходят через органы опеки путем подачи соответствующего заявления. Заявление рассматривается комиссией, изучается соответствие потенциальных родителей всем требованиям. Младенцев по закону отдают на усыновление из дома малютки. Но никак не на уровне роддома и медсестры.

Между тем, две супружеские пары считают, что ничего криминального не совершили, поскольку дети проживали в новых семьях в хороших условиях.

В настоящее время детей забрали в дом ребенка.

Малыши рыдают и страдают от этой разлуки, потому что считают приемных матерей родными, - сообщает “Патриот”.

Судебные слушания стартовали.

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