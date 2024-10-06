Казахстанцу на счет поступил миллион, который он теперь будет возвращать три года

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Как сообщается на официальной странице судов Восточно-Казахстанской области в Facebook, истец обратилась в суд района Алтай с иском к ответчику о взыскании суммы неосновательного обогащения.

Свои требования женщина мотивировала тем, что она пострадала от мошеннических действий, обратилась в полицию с заявлением и была признана потерпевшей по уголовному делу.

В ходе досудебного расследования установлено, что в результате мошеннических действий путем обмана жительница региона оформила кредит в банке на сумму 1 150 382 тенге и через терминал банка на имя ответчика сделала три денежных перевода по его ИИН, который ей по телефону сообщил незнакомый человек, представившись сотрудником КНБ.

После поступления на свой банковский счет денег ответчик воспользовался и распорядился ими по своему усмотрению, тогда как денежных переводов от истца он не ждал и не мог ждать. Истец с ответчиком в гражданско-правовых отношениях не состояли, и ответчик, получив денежные переводы, добросовестно должен был сообщить банку об ошибочных переводах в его адрес, однако он не принял меры по возврату поступивших на его счет денежных средств отправителю, - поделились в суде.

В результате в ходе проведения примирительной процедуры стороны пришли к медиативному соглашению о том, что размер неосновательного обогащения, подлежащий выплате ответчиком в пользу истца, составляет 994 000 тенге, которые ответчик согласился выплатить в рассрочку в течение трех лет, а также возвратить истцу судебные расходы.

Производство по гражданскому делу прекращено.