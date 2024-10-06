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06.10.2024, 11:06

Казахстан закупает электроэнергию у России по пиковой цене

Новости Казахстана 0 460

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал цену, за которую Казахстан приобретает электроэнергию у России, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Журналистам удалось задать несколько вопросов министру после того, как он проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС.

По его словам, объем закупаемой электроэнергии из России сейчас достиг двух гигаватт.

Но это связано в том числе и с завершением ремонтной кампании. Мы сейчас практически по всем объектам выдали паспорта готовности к зиме, еще дополнительно, вот у нас четыре турбины в ремонте, мы должны их закончить. И, я думаю, вот как только мы поднимем генерацию, то объем импорта из Российской Федерации уже в этом году снизим, - сказал Саткалиев.

Цена за электроэнергию почасовая и зависит оттого, в какие часы закупается.

К сожалению, мы вынуждены покупать электроэнергию именно в пик нагрузки, когда максимальная цена, цены оттуда различны, в зависимости от часа покупки. Есть, условно говоря, от 12 до 18 тенге, - отметил министр.

В год наша страна производит около 113 млрд киловатт-час электроэнергии, тогда как потребляет 128 млрд. Для компенсации разницы в прошлом году из соседних стран закупили больше 18 млрд киловатт-час электроэнергии — почти в пять раз больше, чем два года назад. Доля импорта превысила 14%.

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