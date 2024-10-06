Назарбаев проигнорировал вопрос о стране своего проживания

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«Нурсултан Назарбаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане», - сообщил пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай.

«Радио Азаттык» пишет, что Назарбаев оставил без внимания просьбу журналистов подойти к ним и ответить на их вопросы. В частности, журналистка «Азаттыка» Сания Тойкен спросила, проживает ли он сейчас в Казахстане.

«После того, как опустил бюллетень в урну, экс-президент поприветствовал журналистов и пожелал им счастья и благополучия: «Бақытты болыңдар, табысты болыңдар, жарайды ма?», - пишет издание.

18 ноября 2023 года Назарбаева видели Астане на поминках его брата Болата и в декабре на заседании дискуссионной площадки «Астана клуб». Позже бывшего президента заметили в Абу-Даби в ОАЭ.