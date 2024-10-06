Велосипедист влетел в трактор на дороге с “Медеу“: видео инцидента

Велосипедист влетел в трактор на дороге с "Медеу". В соцсетях распространилось видео с места происшествия, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Недавно на участке дороги, ведущем к спортивному комплексу "Медеу" в Алматы, произошла авария, в которой пострадал молодой велосипедист. Инцидент произошел в зоне дорожных работ, что стало причиной столкновения. Велосипедист получил серьезные травмы: у него поврежден локоть, разорван подбородок, а также выбиты несколько зубов. Пострадавшему уже провели две операции и вскоре ему предстоит еще одна.
По словам пострадавшего, больше всего он сожалеет не о сложном подъеме на велосипеде, а о случившейся аварии. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация, которая продлится несколько месяцев, в течение которых он не сможет кататься на велосипеде.
Также молодой человек сообщил, что пока не встречался с водителем трактора и представителями подрядной организации, ответственной за ремонт на данном участке дороги. Тем не менее его семья ведет переговоры с ответственными лицами, надеясь на урегулирование ситуации.
По информации департамента полиции Алматы, расследование обстоятельств происшествия продолжается сотрудниками управления дознания.
Данное дорожно-транспортное происшествие имело место 1 октября в 16:30 часов в Медеуском районе города Алматы. На улице Керей-Жанибек хандар столкнулись трактор и велосипед. В результате данного ДТП велосипедист получил телесные повреждения, - отметили в пресс-службе департамента полиции.
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