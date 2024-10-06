Велосипедист влетел в трактор на дороге с “Медеу“: видео инцидента

Велосипедист влетел в трактор на дороге с "Медеу". В соцсетях распространилось видео с места происшествия, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Недавно на участке дороги, ведущем к спортивному комплексу "Медеу" в Алматы, произошла авария, в которой пострадал молодой велосипедист. Инцидент произошел в зоне дорожных работ, что стало причиной столкновения. Велосипедист получил серьезные травмы: у него поврежден локоть, разорван подбородок, а также выбиты несколько зубов. Пострадавшему уже провели две операции и вскоре ему предстоит еще одна.

По словам пострадавшего, больше всего он сожалеет не о сложном подъеме на велосипеде, а о случившейся аварии. Сейчас ему предстоит длительная реабилитация, которая продлится несколько месяцев, в течение которых он не сможет кататься на велосипеде.

Также молодой человек сообщил, что пока не встречался с водителем трактора и представителями подрядной организации, ответственной за ремонт на данном участке дороги. Тем не менее его семья ведет переговоры с ответственными лицами, надеясь на урегулирование ситуации.

По информации департамента полиции Алматы, расследование обстоятельств происшествия продолжается сотрудниками управления дознания.