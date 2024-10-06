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06.10.2024, 13:36

Telegram закрепил за Казахстаном специалиста, который помогает блокировать контент о наркотиках

Новости Казахстана 0 297

Как Казахстан сотрудничает с мессенджером Telegram по блокировке контента, связанного с наркоторговлей, рассказал глава Минцифры Жаслан Мадиев, передает Информбюро.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Telegram конкретного человека закрепил за Казахстаном. Человек этот определён. Это требуется по закону. Второе: есть уполномоченный орган, который отвечает за блокировки. Тем не менее, мы не говорим, что Минцфиры никак не будет этим заниматься, даже по закону это не наша функция, но мы готовы межведомственно помогать Минкультуры в этом вопросе. Мы установили конкретный контакт, конкретный аккаунт, где при обнаружении неправомерного контента, который нарушает как правила Telegram, так и наше законодательство, мы сразу же предоставляем все эти каналы команде Telegram. Они оперативно их удаляют, - сказал Жаслан Мадиев журналистам после того, как проголосовал на референдуме в "Астана Опера". 

Министр не смог назвать точное количество каналов, которые заблокировали, так как эта информация меняется ежедневно. Лично Мадиев просил удалить как минимум 10 Telegram-каналов.

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