Telegram закрепил за Казахстаном специалиста, который помогает блокировать контент о наркотиках

Telegram конкретного человека закрепил за Казахстаном. Человек этот определён. Это требуется по закону. Второе: есть уполномоченный орган, который отвечает за блокировки. Тем не менее, мы не говорим, что Минцфиры никак не будет этим заниматься, даже по закону это не наша функция, но мы готовы межведомственно помогать Минкультуры в этом вопросе. Мы установили конкретный контакт, конкретный аккаунт, где при обнаружении неправомерного контента, который нарушает как правила Telegram, так и наше законодательство, мы сразу же предоставляем все эти каналы команде Telegram. Они оперативно их удаляют, - сказал Жаслан Мадиев журналистам после того, как проголосовал на референдуме в "Астана Опера".