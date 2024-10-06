Смехотерапию устроила казахстанка в автобусе (ВИДЕО)

Женщина в автобусе продлила жизнь всем тем, кто ехал с ней в общественном транспорте, передает Liter.kz.
В социальных сетях распространился ролик, на котором казахстанка разговаривает по телефону и не может сдержать смех. На всех это действует заразительно, что почти каждый пассажир сидит с улыбкой на лице.
В каком это городе – не указано.
Некоторым пользователям сети, как оказалось, такая смехотерапия встречается часто.
“Это прям из жизни… в автобусе часто такое увидешь”.
“Нельзя так громко смеятся, не этично, а так смех – это огонь”.
“Молодец, всем настроение подняла”.
“Это делается специально, чтобы развеселить людей”.
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