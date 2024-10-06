Смехотерапию устроила казахстанка в автобусе (ВИДЕО)

Женщина в автобусе продлила жизнь всем тем, кто ехал с ней в общественном транспорте, передает Liter.kz .

Фото: Pixabay

В социальных сетях распространился ролик, на котором казахстанка разговаривает по телефону и не может сдержать смех. На всех это действует заразительно, что почти каждый пассажир сидит с улыбкой на лице.

В каком это городе – не указано.

Некоторым пользователям сети, как оказалось, такая смехотерапия встречается часто.