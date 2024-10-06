Срок замены инвалидных кресло-колясок сократят в Казахстане

С 2025 года в Казахстане произойдут важные изменения в системе обеспечения техническими средствами реабилитации для людей с инвалидностью, передает inbusiness.kz .

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В управлении координации занятости и социальных программ Павлодарской области отметили, что во всей стране сроки замены кресло-колясок будут сокращены, что станет долгожданным нововведением для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенно это актуально для детей с инвалидностью, для которых такие изменения позволят быстрее получать необходимые средства передвижения.

Также со следующего года в классификатор технических средств реабилитации будут добавлены противопролежневые матрацы и механические медицинские кровати. Эти дорогостоящие изделия, необходимые для людей, не способных самостоятельно передвигаться, можно будет получить за счет бюджета. Это значительно облегчит жизнь тех, кто нуждается в постоянном медицинском уходе на дому.

Еще одним важным изменением станет то, что инвалиды 2 и 3 групп смогут полностью бесплатно получать и ремонтировать ортопедическую обувь. Ранее люди со 2 группой инвалидности оплачивали 50% стоимости, а те, кто относится к 3 группе - приобретали обувь за собственные средства.

На сегодняшний день в Павлодарской области проживает более 29 тыс. человек с инвалидностью, в том числе около 3,8 тыс. детей.