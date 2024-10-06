Самое длинное казахское слово пыталась повторить россиянка (ВИДЕО)

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Как уже многие поняли, это слово: “қанағаттандырылмағандықтарыныздан”.

Многократные попытки Ермекова помочь девушке сказать правильно – не увенчались успехом.

Некоторые пользователи сети спросили о переводе слова, и им ответили, что оно означает “из-за неудовлетворенности”.

“Даже на русском сложно”.

Комментаторы с юмором отреагировали на услышанное.