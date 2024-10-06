Самое длинное казахское слово пыталась повторить россиянка (ВИДЕО)

Любимица зрителей поп-ММА, блогер Александра Смирнова пыталась повторить за бойцом ММА Дауреном Ермековым длинное казахское слово, передает Liter.kz.
Как уже многие поняли, это слово: “қанағаттандырылмағандықтарыныздан”.
Многократные попытки Ермекова помочь девушке сказать правильно – не увенчались успехом.
Некоторые пользователи сети спросили о переводе слова, и им ответили, что оно означает “из-за неудовлетворенности”.
“Даже на русском сложно”.
Комментаторы с юмором отреагировали на услышанное.
“У меня так машина зимой заводится”.
“После таких заклинаний потом начинаются климатические изменения. Завязывайте”.
“Казахи ставят лайк закрытыми глазами”.
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