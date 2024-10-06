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06.10.2024, 17:48

Костанаец сделал репост публикации в соцсети и попал под суд

Новости Казахстана 0 578

Костанаец сделал репост публикации в соцсети и попал под суд, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал "Наша Газета".

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как отмечает издание, ранее местного жителя административный суд признал виновным в клевете и назначил арест на 20 суток.

Он репостнул на свою страничку в Facebook пост с фотографией автомобиля, госномер которого был обрамлен рамкой с надписью "Вежливые люди". Владелицу авто в этом посте назвали "Костанайской сепаратисткой". После мужчина перенес этот пост на свою страничку в Instagram, прикрепив к нему описание термина "Вежливые люди" из Википедии, - отмечает "Наша газета".

Дело рассмотрела апелляционная коллегия суда Костанайской области.

Доводы жалобы о том, что данные текстовые комментарии относятся к неодушевленному предмету - автомобилю, и по этой причине в деле отсутствует состав правонарушения, судом не могут быть приняты. Наличие на фотографии государственного регистрационного номерного знака, безусловно, позволяет идентифицировать владельца автомобиля и отнести именно на его счет комментарии, - говорится в решении судьи апелляционной коллегии Владимира Долгих.

Судья отметил, что вывод мужчины о том, что владелец автомобиля сепаратист, является "явно поверхностным, однако он сопряжен фактически с обвинением гражданина в совершении правонарушения против государственной целостности".

В теории гражданского права такие действия описываются термином "шикана" - осуществление субъективного права исключительно с намерением причинить вред другому лицу. Очевидно, что распространение в социальных сетях подобных сведений о владельце автомобиля направлено не только на то, чтобы опорочить гражданина, но и на то, чтобы направить на его личность критику и негодование со стороны других граждан Казахстана. Такие действия являются умышленными, причем совершены они с прямым умыслом, при том, что сведения являются заведомо ложными, - отметил судья Долгих.

Областной суд также счел правомерным наказание в виде 20 суток ареста, хотя данная статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа. Арест выбран, так как в деле отсутствуют смягчающие обстоятельства.

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