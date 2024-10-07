Где и когда казахстанцы могут увидеть главную комету 2024 года

Наступил октябрь – месяц, когда любителей астрономии ждет захватывающее зрелище. 12 октября 2024 года на минимальном расстоянии от нашей планеты пролетит комета C/2023 A3, известная как Цзыцзиньшань-ATLAS, сообщает Zakon.kz .

Фото: Pixabay

Правда, расстояние будет составлять 70 млн километров, но красивый хвост, как обещают астрономы, все равно будет видно невооруженным глазом, пишет aif.ru.

В какое время наблюдать

Комета C/2023 A3 была открыта 9 января 2023 года учеными китайской обсерватории Цзыцзиньшань. В том же году 22 февраля ее обнаружила система ATLAS с телескопом в Южной Африке. Поэтому небесное тело получило двойное название.

Объект движется по слабо-гиперболической орбите. Исходя из этого, астрономы предполагают, что он пролетит через Солнечную систему всего лишь один раз.

27 сентября комета прошла кратчайшее расстояние от Солнца – на языке астрономии это называется перигелий. Сейчас она сближается с Землей. Минимальное расстояние до нее будет зафиксировано 12 октября, когда C/2023 A3 окажется в 70,6 млн км от нашей планеты.

Именно ночью 12 октября комета достигнет своей максимальной яркости, но начинать наблюдение за ней можно уже с 6 октября.

Никаких специальных приборов для этого не нужно – увидеть ее получится невооруженным глазом, - говорит научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Правда, эксперт обращает внимание, что если будет облачно, комету увидеть не удастся. Но если в октябре распогодится, можно будет приступить к наблюдениям.

Смотреть нужно на западную часть горизонта, и там можно будет заметить немного вытянутое, слабо светящееся небесное тело – это и есть комета с хвостиком, – советует Рублева.

Что у нее с хвостом?

Не исключено, что комета Цзыцзиньшань-ATLAS сравняется по яркости с самыми яркими звездами на небосклоне. Наблюдать ее можно будет как ночью, так и днем.

Прежде всего, C/2023 A3, вероятно, будет очень яркой. Точная яркость непредсказуема и во многом зависит от ее активности. Но большинство источников сходятся в одном: эта комета будет лучше видна в Северном полушарии, - отмечает преподаватель астрономии Евгений Бурмистров.

Ожидается, что ее хвост станет длинным, ярким и очень красивым. После того, как 27 сентября небесное тело прошло на минимальном расстоянии от Солнца, его кома (облако из пыли и газа вокруг ядра кометы) сильно нагрелась, и лед начал испаряться, образуя этот хвост.

Уже сейчас в Сети публикуют много фотографий космической гостьи и появились сообщения, что линейная длина ее хвоста составляет минимум 17 млн км. А это в 12 раз больше диаметра Солнца.

В ближайшие дни комета начнет очень быстро меняться, в том числе и внешний вид хвоста – он начнет изгибаться и превращаться в дугу, а угол между газовым и пылевыми хвостами будет расти, - информирует Telegram-канал AstroAlert.

На снимках кометы ученые видят три типа хвостов. Синий – это газовый (ионный) хвост, он состоит из молекул разных веществ: воды, углекислого и угарного газов, метана и азота. Молекулы газов поглощают солнечный свет и переизлучают его на разных длинах волн (это явление называется флуоресценцией), что и создаёт такой необычный цвет. Хвост направлен строго от Солнца, так как солнечный ветер легко сдувает молекулы.

Второй тип хвоста – белый яркий. Это основной пылевой хвост, в котором пылинки просто отражают солнечный свет.

Наконец, как объясняют астрономы, левее основного на 45 градусов отстоит слабый белый хвост. Это крупные пылинки, которые солнечный ветер сдувает с трудом. Поэтому он расположен вдоль направления полёта кометы, а не строго от Солнца.

Правда ли, что она вернется?

Что будет с кометой происходить дальше? Она будет тускнеть с каждым днем, но станет подниматься над горизонтом все выше, что удобно для наблюдений. Будет расти и видимый хвост. После 19 октября он, вероятно, станет максимально большим.

Есть мнение, что комета C/2023 A3 вернется к нам через 70 лет. Астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН Леонид Еленин считает его ошибочным.

Текущая орбита кометы хорошо известна и построена более чем на 5 тыс. астрометрических измерений общей наблюдательной дугой в 2,3 года. К примеру, мы знаем расстояние ее сближения с Солнцем с точностью до 90 км, а время прохождения перигелия с точностью до 4,4 секунды! По моим расчетам, ее орбита не замкнута, и комета навсегда покинет Солнечную систему, отправившись в бесконечное межзвездное путешествие, - говорит Еленин.