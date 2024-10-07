Получил паспорт России: казахстанца наказали на полмиллиона за двойное гражданство

В полиции сообщили, что суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 516 тысяч тенге, передает Ulysmedia.kz.
47-летний житель Курмангазинского района является гражданином Казахстана с рождения. Впервые он оформил документы, удостоверяющие его личность как гражданина РК в 2002 году.
Между тем, в 2023 году, продолжая оставаться гражданином Казахстана, он получил российский паспорт, пишет “Мой Город”.
В суде мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 140 МРП (516 880 тенге). Штраф полностью взыскан в доход государства, - сообщили в полиции.
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