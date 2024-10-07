«Дом за 170 млн»: жена Кайрата Нуртаса рассказала о суде с обманувшей ее компанией

Известная актриса и блогер Жулдыз Абдукаримова поделилась подробностями судебного процесса против строительной компании, которая, по ее словам, обманула ее, забрав квартиру и не предоставив взамен обещанный частный дом, передает « Голос народа ».

Фото: instagram / zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга Кайрата Нуртаса опубликовала видео с первого судебного заседания, которое прошло в онлайн-режиме в рамках ее апелляционной жалобы.

В городском суде состоялось первое заседание по моей апелляционной жалобе. Пока сложно сказать, довольна ли я исходом, так как доказательства не были рассмотрены в полном объеме. Тем не менее, были моменты, когда противоположная сторона без доказательств представляла ложную информацию и пыталась ввести суд в заблуждение, - написала актриса.

Несмотря на готовность Жулдыз Абдукаримовой к соглашению, строительная компания продолжает настаивать на том, что она не оплатила полную стоимость дома.

Они шокировали меня заявлением, что дом якобы не был полностью оплачен. Как известно, я рекламировала эту строительную компанию в течение двух лет. По контракту вся сумма была выплачена. У меня есть квитанции и договоры, подтверждающие полную оплату, включая приобретение паркинга, а деньги за мою квартиру до сих пор не возвращены, - заявила Жулдыз Абдeкаримова.

Стоимость дома, который актриса приобрела у строительной компании, составляет около 170 миллионов тенге.

Напомним, что жена Кайрата Нуртаса осталась без жилья с четырьмя детьми. По словам актрисы, глава строительной компании пообещала построить двухэтажный дом за год, взамен Жулдыз должна была перевести свою квартиру на имя брата директора компании.