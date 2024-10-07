Какие праздники в Казахстане и мире отмечаются 7 октября

7 октября во всем мире отмечают Всемирный день врача, международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров, а также Всемирный день жилища. Из необычных праздников – День "Ты важен мне", сообщает inbusiness.kz .

Фото: Inbusiness/Midjourney

Международный день врача (International Doctor’s Day)

Этот день, считающийся днем солидарности и активных действий врачей всего мира, традиционно отмечается в первый понедельник октября. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ", сотрудники которой не делают различий в национальной или религиозной принадлежности людей, а помогают всем нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов.

Международный день врача – это еще один повод сказать слова благодарности всем представителям врачебного сообщества, кто пришел в эту гуманную профессию следуя высокому призванию. И неважно – работает доктор в кабинете или в полевых условиях, трудится в сельской амбулатории или стоит за операционным столом. Труд каждого врача ценен для общества, ведь он несет ответственность за жизнь человека.

Всемирный день архитектуры

Международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров также традиционно отмечается в первый понедельник октября.

Его история начинается с 1985 года, когда на заседании Международного союза архитекторов было принято решение отмечать Всемирный день архитектуры. Правда, в первые 11 лет он отмечался в июле. И только с 1996 года ключевой датой стал первый понедельник октября.

Международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров имеет свои традиции: в этот день архитекторы всей планеты собираются на конференции, симпозиумы и форумы где делятся своими знаниями и опытом, решают проблемы, связанные со строительством и реставрацией зданий и сооружений.

Всемирный день жилища

Этот праздник появился в календаре в 1985 году. Возник он с подачи Генеральной ассамблеи ООН, которая ставила цель к 2000 году добиться обеспечения жильем всего населения планеты.

Проблемы жилья и условий проживания были подняты еще на первой конференции ООН по устойчивому развитию поселений в канадском Ванкувере в 1976 году. С тех пор мир значительно изменился, но проблемы нехватки жилья, бедности, загрязнения и заболеваний не теряют своей остроты по сей день.

Главная идея дня – задуматься о состоянии городов и всеобщем праве на адекватное жилье, а также напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека. Проблемы с жильем и условиями проживания являются одними из самых острых в политической и экономической жизни любого государства. Ситуация с каждым годом меняется в лучшую сторону, но остается еще много нерешенных проблем.

"Ты важен мне"



Основная идея Дня "Ты важен мне", отмечаемого ежегодно 7 октября, заключается в том, чтобы напомнить людям о важности близких и родных людей. Впервые его начали отмечать в 2010 году. Праздник придумала американка Линда Джуд. У женщины за короткое время умерли сын и друг. После их ухода она очень сожалела о том, что не говорила своим близким людям фразу "Ты важен для меня". Эти четыре простых слова она стала говорить друзьям и родственникам. Она считает, что такие теплые слова могут оказать сильное влияние на тех людей.

Линда Джуд неспроста выбрала для праздника именно 7 октября. В этот день на звездном небе было новолуние в Весах. Это астрономическое явление символизирует собой начало, а знак Весов покровительствует отношениям. Именно поэтому и было решено отмечать день "Ты важен для меня" 7 октября, чтобы подчеркнуть начало нового уровня в отношениях между близкими людьми.