18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.84
531.33
5.07
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
07.10.2024, 08:03

Какие праздники в Казахстане и мире отмечаются 7 октября

Новости Казахстана 0 1 312

7 октября во всем мире отмечают Всемирный день врача, международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров, а также Всемирный день жилища. Из необычных праздников – День "Ты важен мне", сообщает inbusiness.kz.

Фото: Inbusiness/Midjourney
Фото: Inbusiness/Midjourney

Международный день врача (International Doctor’s Day)

Этот день, считающийся днем солидарности и активных действий врачей всего мира, традиционно отмечается в первый понедельник октября. Инициаторами создания этого праздника выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация "Врачи без границ", сотрудники которой не делают различий в национальной или религиозной принадлежности людей, а помогают всем нуждающимся, оказывают помощь жертвам природных катастроф, различных эпидемий, социальных и вооруженных конфликтов.

Международный день врача – это еще один повод сказать слова благодарности всем представителям врачебного сообщества, кто пришел в эту гуманную профессию следуя высокому призванию. И неважно – работает доктор в кабинете или в полевых условиях, трудится в сельской амбулатории или стоит за операционным столом. Труд каждого врача ценен для общества, ведь он несет ответственность за жизнь человека.

Всемирный день архитектуры 

Международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров также традиционно отмечается в первый понедельник октября.

Его история начинается с 1985 года, когда на заседании Международного союза архитекторов было принято решение отмечать Всемирный день архитектуры. Правда, в первые 11 лет он отмечался в июле. И только с 1996 года ключевой датой стал первый понедельник октября.

Международный профессиональный праздник архитекторов и ценителей архитектурных шедевров имеет свои традиции: в этот день архитекторы всей планеты собираются на конференции, симпозиумы и форумы где делятся своими знаниями и опытом, решают проблемы, связанные со строительством и реставрацией зданий и сооружений.

Всемирный день жилища

Этот праздник появился в календаре в 1985 году. Возник он с подачи Генеральной ассамблеи ООН, которая ставила цель к 2000 году добиться обеспечения жильем всего населения планеты.

Проблемы жилья и условий проживания были подняты еще на первой конференции ООН по устойчивому развитию поселений в канадском Ванкувере в 1976 году. С тех пор мир значительно изменился, но проблемы нехватки жилья, бедности, загрязнения и заболеваний не теряют своей остроты по сей день.

Главная идея дня – задуматься о состоянии городов и всеобщем праве на адекватное жилье, а также напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека. Проблемы с жильем и условиями проживания являются одними из самых острых в политической и экономической жизни любого государства. Ситуация с каждым годом меняется в лучшую сторону, но остается еще много нерешенных проблем.

"Ты важен мне"

Основная идея Дня "Ты важен мне", отмечаемого ежегодно 7 октября, заключается в том, чтобы напомнить людям о важности близких и родных людей. Впервые его начали отмечать в 2010 году. Праздник придумала американка Линда Джуд. У женщины за короткое время умерли сын и друг. После их ухода она очень сожалела о том, что не говорила своим близким людям фразу "Ты важен для меня". Эти четыре простых слова она стала говорить друзьям и родственникам. Она считает, что такие теплые слова могут оказать сильное влияние на тех людей.
Линда Джуд неспроста выбрала для праздника именно 7 октября. В этот день на звездном небе было новолуние в Весах. Это астрономическое явление символизирует собой начало, а знак Весов покровительствует отношениям. Именно поэтому и было решено отмечать день "Ты важен для меня" 7 октября, чтобы подчеркнуть начало нового уровня в отношениях между близкими людьми.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?