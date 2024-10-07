Подросток одновременно катается на скейте и играет на скрипке в ВКО

На Арбате и в пешеходных переходах Усть-Каменогорска можно встретить талантливого скрипача Тимура Рахматуллина. Подросток соединил два своих увлечения – музыку и катание на скейте, передает Liter.kz со ссылкой на YK-news.kz .

Фото: YK-news.kz

Тимур Рахматуллин с шести лет играет на скрипке. Окончил музыкальную школу. И вот уже три года, как он увлекся скейтбордом.

“Все началось со случайного видео, где какой-то парень чертовски хорошо катался на скейте. Мне это прямо в душу запало! Тоже захотел научиться”, - рассказал подросток.

По словам парня, в этом году решил соединить два своих увлечения – катание на лонгборде и музыкальную игру:

“Попробовал – получилось! Сначала ездил с гитарой в руках, а в этом году — со скрипкой. Реакция людей оказалась потрясающей: прохожие останавливались, улыбались, аплодировали”.

Летом он часто играл на Арбате Усть-Каменогорска. На талантливого парня стали обращать внимание. Его приглашали играть на рекламной съемке, выступать на поэтическом вечере. Самое неординарное приглашение на памяти скрипача – сыграть, когда мужчина делал предложение руки и сердца своей девушке.

Фото: YK-news.kz