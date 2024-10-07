Бауржан Аленов назначен первым заместителем главы МВД

Бауржан Аленов назначен первым заместителем министра внутренних дел, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: gov.kz

"Распоряжением Главы государства Аленов Бауржан Толегенович назначен первым заместителем Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Бауржан Аленов родился 8 ноября 1976 года в Кокшетауской области. По образованию юрист, магистр юридических наук.

Службу в органах внутренних дел начал в мае 1997 года с должности полицейского батальона полиции УГСО при ГУВД города Кокшетау.

Трудовую деятельность проходил на различных должностях.

В 2013 году был назначен начальником УВД города Кокшетау ДВД Акмолинской области.

С 2015 по 2018 год был назначен заместителем начальника Департамента внутренних дел Акмолинской области. После стал первым заместителем начальника Акмолинского ДП.

С 2019 года работал на руководящих должностях оперативных служб МВД.

В августе 2022 года Бауржан Аленов возглавил ДП Алматинской области.