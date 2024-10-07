Два человека погибли на шахте в Карагандинской области

На шахте "Саяк-3" в Карагандинской области произошел выброс угарного газа. В результате происшествия погибли два человека, еще один госпитализирован, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По информации пресс-службы компании "Казахмыс", при внезапном выбросе угарного газа оперативно проведена эвакуация всех работников. Трох пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. Несмотря на усилия врачей, двое работников скончались. ЧП на шахте произошло 6 октября.

"Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая. Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь", - сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, 20 июля на ферросплавном заводе в Караганде на заводской печи № 1 произошел внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали 8 работников предприятия. По факту инцидента было начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". В результате ЧП погибли четыре человека.