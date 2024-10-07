Новая глобальная эпидемия: Минздрав обратился к казахстанцам с предупреждением

Министерство здравоохранения (МЗ) Казахстана усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке новой опасной инфекции – вируса Марбурга, сообщает Zakon.kz.

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Об этом заявила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля – главный государственный санитарный врач РК Сархат Бейсенова.

Марбургская вирусная болезнь – редкая, тяжелая вирусная геморрагическая лихорадка, поражающая как людей, так и других приматов. Вирус встречается в природе у летучих мышей и может передаваться от летучих мышей к людям.

Природные очаги лихорадки Марбург – страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР (Южно-Африканская Республика), Габон, Судан, Демократическая Республика Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве, Кения.

"Клинические проявления заболевания появляются через 2-21 день после заражения вирусом", – говорится в релизе, опубликованном на сайте МЗ РК 7 октября 2024 года.

Минздрав рекомендует соблюдать меры профилактики

Учитывая высокую миграцию населения, Минздрав Казахстана рекомендует при посещении казахстанцев эндемичных стран, соблюдать следующие профилактические меры:

1) избегать контактов с инфицированными;

2) остерегаться диких животных, которые обитают в африканских джунглях;

3) не употреблять в пищу плохо прожаренное мясо местных животных;

4) не посещать пещеры и рудники, где обитает большое количество египетских летучих мышей – бессимптомных носителей вируса.

5) при появлении признаков заболевания немедленно обращаться за медицинской помощью.

6) соблюдать правила личной гигиены.

Чем опасен вирус?

"Специфического лечения и вакцины от вируса Марбурга не существует. Проводится только симптоматическое лечение... Основные симптомы заболевания следующие: лихорадка; боль в горле; сыпь; боль в животе; кровь из носа и глаз".Пресс-служба МЗ РК

Марбург – это опасный вирус, относящийся к филовирусам. Естественными носителями являются летучие собаки, они же – ночные крыланы. У них вирус проходит бессимптомно, в отличие от человека.

По данным Минздрава, вирус передается к человеку через прямой контакт. Заразиться можно через поврежденную кожу или слизистые оболочки. Кроме того, подхватить вирус можно при взаимодействии с поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда заболевшего.

Будут ли приняты ограничительные меры в связи с угрозой распространения вируса марбурга?

"Министерство здравоохранения внимательно отслеживает ситуацию за развитием эпидемиологической ситуации с вирусом Марбург. В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на Государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров", – отметила Сархат Бейсенова.