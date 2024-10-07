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07.10.2024, 10:15

Шанхайский конкурент Илона Маска может заработать в Казахстане

Новости Казахстана 0 254

Китайская система спутникового интернета может заработать в Казахстане. В министерстве цифрового развития озвучили LS подробности.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

По информации ведомства, оператор низкоорбитальной спутниковой системы связи Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd. начал реализацию проекта для оказания услуг глобального высокоскоростного широкополосного доступа к интернету SpaceSail.

Вместе с тем компания планирует построить наземную сеть на территории Казахстана в полном соответствии с законодательством. Стоимость услуг пока обсуждается и будет известна после официального запуска.

По заверениям министерства, услуга будет доступна на всей территории страны.

Также в ведомстве высказались о замене отечественного спутника связи и вещания KazSat-3 в 2029 году. На данный момент ведутся предпроектные работы по созданию перспективной космической системы. Для определения оптимального варианта ведутся переговоры с ведущими мировыми компаниями отрасли. От них получены технико-коммерческие предложения, проводится анализ.

При этом Казахстан не рассматривает в ближайшее время создание собственной негеостационарной группировки, так как на данный момент страна работает с такими компаниями, как SpaceX, OneWeb, Amazon Kuiper, по применению их решений в интересах Казахстана.

В том числе в рамках пилотного проекта школы обеспечивают связью от Starlink (SpaceX – компания американского бизнесмена Илона Маска).

Завершается развертывание станции сопряжения негеостационарных спутников OneWeb. Ожидается, что британский оператор в скором времени начнет предоставлять свои услуги.

Ведутся переговоры с Amazon Kuiper по развертыванию их услуг в Казахстане.

"Предполагается, что сотрудничество Казахстана с несколькими операторами низкоорбитальных спутниковых систем связи с высокой пропускной способностью положительно скажется на качестве и доступности интернета в удаленных регионах страны", – заключили в МЦРИАП.

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