Павлодарец рассказал в суде, как случайно надышался анашой

картинка создана в shedevrum.ai

Мужчину задержали в Павлодаре на пересечении улиц Олжабай Батыра-Генерал Дюсенова за управлением автомобиля в наркотическом опьянении.

В судебном заседании гражданин вину в совершенном правонарушении признал частично и пояснил, что находился в компании, где курили анашу. Сам давно не употребляет наркотические средства. В его подъезде курят анашу, возможно он там надышался.

Однако, согласно заключениям медицинского освидетельствования, врач-нарколог установил у подсудимого было состояние наркотического опьянения, вызванное употреблением каннабиноидов.

Согласно подпункту 2) пункта 12 раздела 2 Правил дорожного движения, утвержденных Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июня 2023 года №534, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения.

«Суд признал гражданина Б. виновным по части 1 статьи 608 КоАП и назначил взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет», - сообщили в суде.

Постановление вступило в законную силу.