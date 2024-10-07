Сильные дожди зальют Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 8, 9 и 10 октября, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По словам метеорологов, в начале недели отрог антициклона все еще будет оказывать влияние на большую часть Казахстана и сохранит погоду преимущественно без осадков.

"Затем на западные и северо-западные районы страны будет оказывать свое влияние циклон из районов Москвы, который принесет дожди с грозами; 9-10 октября на западе прогнозируются сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, в северных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман", - говорится в сообщении.

На западе республики прогнозируется понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере до 7-17 тепла, а на остальной территории резких изменений не ожидается.