Официально: 71,12% участников референдума поддержали строительство АЭС в Казахстане

Астана. 7 октября. КазТАГ – Алена Субботина. 71,12% участников референдума поддержали строительство атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает центральная комиссия референдума.
«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 5 561 937 или 71,12%», - сообщили в комиссии в понедельник.
Общее число граждан Казахстана, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 284 487.
«Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 7 820 204, или 63,66 % от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме», - добавили в комиссии.
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