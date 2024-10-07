Погибли мать, отец и сын: страшную трагедию расследуют в Атырау

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По данным департамента полиции Атырауской области, по факту убийства супругов возбуждено уголовное дело. Также известно, что найдено тело сына погибших мужчины и женщины.

"По предварительным данным, 25-летний мужчина совершил убийство своих родителей 65 и 58 лет и в последующем молодой человек покончил с собой. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по выяснению всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Как сообщили в ведомстве, иная информация в интересах следствия не разглашается.