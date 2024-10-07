Казахстанец пожаловался, что из его трудового стажа пропали 10 лет

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Пенсионер по вопросу несогласия с действиями департамента комитета труда и социальной защиты по Павлодарской области обратился в горпрокуратуру.

"Как выяснилось, уполномоченный орган не засчитывал заявителю льготный трудовой стаж за период с 1989 по 1998 годы. Это отразилось на размере его пенсионных выплат", - говорится в сообщении.

По акту надзора трудовой стаж учтен, сумма пенсионных отчислений увеличилась. Виновные понесли наказание.