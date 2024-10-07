Несколько человек погибли в бункере в Рудном

Четыре человека погибли на мукомольном предприятии в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото: instagram.com/iagorodkz

Как стало известно, происшествие случилось в Рудном, рабочие погибли в бункере на мукомольном предприятии. ЧП произошло во время его очистки. В соцсети появилось видео с места происшествия.

Как стало известно, четверо рабочих спустились в бункер и не поднялись обратно. Глубина бункера - пять метров. Об инциденте сообщили на пульт 112.