Несколько человек погибли в бункере в Рудном

Четыре человека погибли на мукомольном предприятии в Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как стало известно, происшествие случилось в Рудном, рабочие погибли в бункере на мукомольном предприятии. ЧП произошло во время его очистки. В соцсети появилось видео с места происшествия.
Как стало известно, четверо рабочих спустились в бункер и не поднялись обратно. Глубина бункера - пять метров. Об инциденте сообщили на пульт 112.
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС, полиции и скорой медицинской помощи. Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Сотрудниками скорой медицинской службы констатирована смерть. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.
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