Департамент государственных доходов по Мангистауской области информирует, что в Казахстане внесли изменения в правила вывоза денег из страны, передает inbusiness.kz.

Фото: pixabay.com

С 1 января 2024 года органы государственных доходов наделены функциями по валютному контролю в части репатриации национальной и (или) иностранной валюты по экспорту или импорту.

Также согласно Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан, валютный договор по экспорту или импорту подлежит учетной регистрации, если сумма такого договора превышает 50 тыс. долларов в эквиваленте.

"Если в валютном договоре по экспорту или импорту на дату его заключения не указана сумма договора, то такой договор рассматривается как договор, подлежащий учетной регистрации", - рассказали в департаменте.

В соответствии с пунктом 12 главы 2 Правила, экспортер или импортер обращается за получением учетного номера до начала исполнения обязательств по валютному договору по экспорту или импорту любой из его сторон.

"Если первым исполнение обязательств по валютному договору по экспорту или импорту начинает его участник-нерезидент, и такое исполнение связано с поступлением денег, с передачей товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей частично исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, передачей имущества в аренду в пользу резидента-экспортера или импортера, то такой резидент обращается за учетной регистрацией до поступления денег, получения товаров, выполнения работ, оказания услуг, получения частично исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, получения имущества в аренду в свое распоряжение", - пояснили в ведомстве.

Учетная регистрация валютного договора по экспорту или импорту осуществляется:

в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в уполномоченном банке (его филиале);

в уполномоченном банке (его филиале), который обслуживает банковский счет экспортера или импортера – если платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счетов, открытых как в уполномоченном банке (его филиале), так и в иностранном банке;

в территориальном филиале Национального банка по месту постоянного проживания или нахождения экспортера или импортера – если все платежи и (или) переводы денег осуществляются с использованием счета экспортера или импортера в иностранном банке, указанного в пункта 3 статьи 9 подпункте 1) Закона.

При этом согласно пункту 45 "Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан органы госдоходов осуществляют валютный контроль по лицевым карточкам банковского контроля (карточкам по нарушениям) в следующих случаях:

срок репатриации истек, а сумма неисполненных нерезидентом обязательств по валютному договору по экспорту или импорту перед экспортером или импортером превысила 50 000 (пятьдесят тысяч) долларов США в эквиваленте;

экспортер или импортер нарушил срок обращения за присвоением учетного номера валютному договору по экспорту или импорту.

Нарушение порядка получения учетного номера для валютного договора или счета в иностранном банке и представления по ним информации, документов и отчетов влечет за собой привлечение к административной ответственности.

Вместе с тем, сообщаем, что в соответствии с главой 4 ст.25 Правил следует, что уполномоченный банк (его филиал) или территориальный филиал Национального банка, являющиеся банками учетной регистрации, снимает валютный договор по экспорту или импорту с учетной регистрации после завершения уполномоченным банком процедур контроля выполнения требования репатриации в соответствии с основаниями, предусмотренными в пункте 26 Правил.

При установлении факта отсутствия и (или) наличия расхождений в сведениях из деклараций на товары, заявлений о ввозе товаров, электронных счетов-фактур в информационных системах органа государственных доходов и Национального Банка, территориальное подразделение органа государственных доходов в течение срока, предусмотренного пунктом 46 Правил, извещает орган государственных доходов о необходимости направления в Национальный банк достоверных данных.

Также учетный номер, дата его присвоения, наименование уполномоченного банка (его филиала) или территориального филиала Национального банка, сведения об экспортере или импортере указываются на первом или последнем листе оригинала или копии валютного договора по экспорту или импорту, с заверением подписью и указанием фамилии и инициалов уполномоченного работника уполномоченного банка или территориального филиала Национального бнка. Один экземпляр копии валютного договора по экспорту или импорту с отметкой о присвоении учетного номера остается в уполномоченном банке (его филиале) или территориальном филиале НБ РК.

В этой связи, при наличии подтверждающих документов для внесения изменения в контракте и УНК в декларации на товары необходимо предоставить на таможенный пост оформлявший декларацию на товары копии контракта (валютный договор) с учетным номером контракта с банковской отметкой, присвоенным валютному договору или счету НД РК или уполномоченным банком и предназначенный для обеспечения учета и отчетности по валютным операциям.

В ДГД уточнили, что корректировка графы 44 декларации на товары возможна в случае, если, вносимые изменения не противоречат (изменению суммы таможенных пошлин, налогов, пеней, процентов в декларации на товары) статье 86 Кодекса по исполнению обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, по сроку исковой давности.

Далее, после внесения достоверных сведений в декларациях на товары, согласно пункту 37 Правила, орган государственных доходов направляет в Национальный Банк информацию о движении товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза по валютному договору по импорту с учетным номером по форме согласно приложению 16 к Правилам.

В связи с вышеизложенным, напоминаем участникам внешнеэкономической деятельности и таможенным представителям, что в случае некорректного заполнения данных учетного номера валютного контракта и номера валютного контракта в декларации на товары или в форме 328 налоговой отчетности, в БВУ также поступят некорректные сведения, что приводит к выставлению БВУ лицевых карточек банковского контроля с целью привлечения участников внешнеэкономической деятельности к административной ответственности за нарушения в сфере валютного законодательства.

В этой связи в целях своевременного закрытия УНК необходимо корректное заполнение в гр.44 "дополнительная информация" декларации на товары номера УНК (вид документа 03031) и номера контракта (вид документа 03011), а также при осуществлении внешнеэкономической деятельности в рамках ЕАЭС – формы 328 налоговой отчетности.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться в Департамент государственных доходов по Мангистауской области по телефонам: (7292) 30-13-10 добавочно 1064 или 1094.