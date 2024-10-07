В Казахстане предлагают изменить обязательное автострахование

В беседе с корреспондентом LS председатель правления СК "Евразия" Кайрат Чегебаев подчеркнул, что введение гибких тарифов по обязательному автострахованию привело к росту убыточности в страховом секторе.

"Пока рано говорить об эффективности поправочных коэффициентов, потому что мы еще полноценно их не внедрили, но сейчас из-за них убыточность компании увеличилась", – отметил спикер.

Между тем председатель правления Freedom Insurance Азамат Керимбаев рассказал, что соотношение выплат к премиям по обязательному автострахованию превысило 100%.

"Это отмечают все крупные игроки данного рынка. Если мы обратимся к официальной статистике Единой страховой базы данных (ЕСБД), то в 2024 году коэффициент убыточности по розничному бизнесу составляет 122%. Раньше этот показатель был намного меньше, чем 100%. Соответственно, с точки зрения страхового бизнеса мы получаем убыточный продукт, а для потребителей, конечно же, идет снижение цен", – отметил Керимбаев.

Он высказал опасение, что в дальнейшем ситуация с убыточностью обязательного автострахования может привести к неблагоприятным последствиям.

"Если так дальше продолжится, то количество игроков будет сокращаться, и качество сервиса, оказываемого в рамках урегулирования страхового случая, будет ухудшаться, потому что элементарно не будет хватать денежной массы для рентабельности", – объяснил спикер.

Вместе с тем глава Freedom Insurance отметил, что решить эту проблему можно с помощью индивидуальных ставок. Для этого он предлагает расширить коридор изменения поправочных коэффициентов до +/-50%.

Напомним, что у страховых компаний есть право на увеличение либо уменьшение ставок на 10% один раз в год.

"Как минимум нужно, чтобы данное изменение было применено к каждому водителю или к каждому договору страхования. Таким образом, при заключении договора сами компании могли бы индивидуально решать, повышать или понижать тариф. Мы получим некую диверсификацию среди неубыточных и убыточных клиентов и сможем получать больше премий с последних", – подчеркнул Керимбаев.

В результате компании смогут детально подходить к ценообразованию и достаточно хорошо распределять убытки, ожидает он.

Также спикер предложил отпустить тарифы, чтобы они определялись на базе страхового скоринга.

"Это такой, наверное, смелый шаг для всего рынка. Понятно, что страховые компании в рамках обязательной защиты не могут отказывать, но при этом у них будет право определять какую-то интересную цену. Например, для убыточных клиентов стоимость будет выше базовых тарифов в два-три раза. Тем самым, можно будет сохранить общую рентабельность продукта и, соответственно, интерес страховщиков к данному продукту", – отметил он.

По его словам, Freedom Insurance участвует в процессе разработки новой концепции закона об обязательном автостраховании. И все предложения уже передали Агентству по регулированию финрынка и Ассоциации финансистов Казахстана.