Фиксируют ли дорожные камеры отсутствие страховки на авто в Казахстане

Со следующего года дорожные камеры в России начнут фиксировать отсутствие страхового полиса и штрафовать водителей. Есть ли такое в Казахстане и как это работает, узнавал Tengri Auto .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В России с 1 марта в тестовом режиме будут фиксировать отсутствие страховки через дорожные камеры. Сейчас наличие полиса обязательного автострахования проверяют только инспекторы на дорогах.

Как нам сообщили в Комитете административной полиции, в Казахстане такая система работает уже два года. Однако информация с камер передается не водителю в виде штрафа, а на планшет патрульных.