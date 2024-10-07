Фиксируют ли дорожные камеры отсутствие страховки на авто в Казахстане

Со следующего года дорожные камеры в России начнут фиксировать отсутствие страхового полиса и штрафовать водителей. Есть ли такое в Казахстане и как это работает, узнавал Tengri Auto.
В России с 1 марта в тестовом режиме будут фиксировать отсутствие страховки через дорожные камеры. Сейчас наличие полиса обязательного автострахования проверяют только инспекторы на дорогах.
Как нам сообщили в Комитете административной полиции, в Казахстане такая система работает уже два года. Однако информация с камер передается не водителю в виде штрафа, а на планшет патрульных.
"Учитывая темпы цифровизации для повышения безопасности дорожного движения и соблюдения принципа "неотвратимости наказания", разработано приложение "Қорғау". В данном в приложении интегрированы возможности камер системы "Сергек", ЦОУ МВД и мобильных приложений, откуда сведения моментально поступают на мобильные планшеты сотрудников полиции, что позволяет выявлять в режиме реального времени автомобили с подложными государственными номерами, не прошедшие технический осмотр, используемые без страхового полиса, разыскиваемые по ориентировкам. Она позволяет выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо систематически нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы.
Раньше для этого требовалось останавливать все автомашины и проверять документы, что создавало неудобство для законопослушных граждан. Сейчас система, анализируя данные уличных камер, сама отправит сообщение на планшет ближайшего полицейского, что рядом находится "опасный" водитель", - рассказали в Комитете.
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